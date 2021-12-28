Найнижча вартість газу для українців наступного місяця становитиме майже 7,8 грн за кубометр.

Газопостачальні компанії назвали ціни на газ у січні 2022 року, які запропонують громадянам України.

Вартість газу знизила лише Херсонська обласна енергопостачальна компанія, йдеться на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", який створила НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами.

На грудень Херсонська обласна енергопостачальна компанія встановила найвищу ціну – 13,5 грн за кубометр газу, а на січень знизила вартість блакитного палива до позначки у 9,98 грн. Решта компаній вирішили не змінювати вартість газу.

У січні ціни на газ коливатимуться від 7,799 до 11,99 грн за кубометр. Найнижчу ціну запропонувала компанія "Енерджі Трейд Груп", а найвищу – ТОВ "Стрийнафтогаз".

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"Нафтогаз України" запропонував купувати паливо вже за традиційною ціною – 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, ціни на газ для населення у грудні 2021 року коливалися від 7,79 грн до 13,5 грн за кубометр газу. Найнижчу вартість своїм споживачам запропонувала компанія "Енерджі Трейд Груп" – 7,779 грн за кубометр.

Кабмін 12 листопада оприлюднив ціну на газ для населення на опалювальний сезон, вона становила 7,96 грн за кубометр.

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