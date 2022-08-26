Список санкцій, що діють з боку Норвегії проти Росії, включає понад 1,2 тис. фізичних і понад 100 юридичних осіб.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Норвегія приєдналася до сьомого пакета санкцій Євросоюзу проти РФ.

Про це повідомляє МЗС Норвегії.

"Ми знову діємо узгоджено з ЄС щодо застосування санкцій проти Росії, щоб зберегти тиск на російське керівництво і представників російської еліти", - заявила міністр закордонних справ Королівства Аннікен Хюітфельдт.

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Сьомий пакет санкцій передбачає:

скорочення можливостей для ведення комерційної діяльності з Росією;

обмеження щодо понад 50 фізичних осіб, у тому числі мера Москви Сергія Собяніна і глави "Ростеха" Сергія Чемезова;

обмеження для 10 юридичних осіб, у тому числі "Сбербанка Росии";

заборону на прямий і непрямий імпорт, покупку або передачу золота.

Список санкцій, що діють з боку Норвегії проти Росії, включає понад 1,2 тис. фізичних і понад 100 юридичних осіб.

Санкції проти РФ:

Після зустрічі G7 в кінці червня США, Канада, Японія і Великобританія оголосили про ембарго на імпорт російського золота. За словами держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, заборона позбавить РФ доходу у розмірі близько $ 19 мільярдів на рік.

Єврокомісія 15 липня офіційно запропонувала внести ембарго на золото в сьомий пакет санкцій проти Росії.

20 липня посли Євросоюзу схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт золота з РФ і заморозку активів "Сбербанку".

21 липня Рада ЄС затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії.

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