Петро Пантелєєв зазначив, що ситуація стабілізується приблизно через два тижні.

У будинках жителів Києва взимку температура буде в районі 18 градусів. Опустити нижче її не вийде через особливості теплосистеми.

Про це розповів заступник голови Київської державної міської адміністрації Петро Пантелєєв в інтерв'ю Економічній правді.

"Справа в тому, що система централізованого теплопостачання міста спроектована і сконструйована так, що менше певних показників давати не може. Думаю, температура буде десь 18 градусів", - зазначив Пантелєєв.

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Він пояснив, що тепло подається в холодні будинки, тому в зворотному трубопроводі температура набагато нижче нормативної, але ситуація стабілізується приблизно через два тижні. При цьому, представник КМДА не виключає, що взимку на кілька діб або тижнів можуть відключати опалення.

"Така ймовірність є. Вона пов'язана не з дефіцитом газу або технологічними питаннями, а з тим, що ворог полює за нашими інфраструктурними об'єктами, руйнує енергетичні об'єкти. Ми повинні це розуміти і усвідомлювати", - вказав Пантелєєв.

Критична ситуація в енергосистемі - що відомо

З 10 жовтня в результаті російських атак в Україні була зруйнована третина електростанцій. Українців закликали з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

Через збільшення споживання в Центральному регіоні диспетчерський центр "Укренерго" 20 жовтня змушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що ситуація у вітчизняній енергетиці, яка потерпає від ударів російських окупантів, залишається важкою, але контрольованою. При цьому він зазначив, що в Україні можуть знизити мінімальне допустиме значення температури в квартирах під час опалювального сезону до 16ºc, а середнє - до 18ºc.

21 жовтня міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявив, що переважна більшість областей включатиме опалення у житловому фонді не раніше листопада.

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