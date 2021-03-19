"Зелені" заявляють, що гаазопровід закріплює неправильну реакцію на анексію Росією Криму і озброєння сепаратистів на сході України.

"Зелені" Німеччини закріпили у своїй передвиборчій програмі плани скасувати спірний трубопровід "Північний потік-2".

Про це повідомляє Reuters.

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Як пише видання, консерватори, які підтримують трубопровід "Північний потік 2", проти якого виступають Сполучені Штати, лідирують в опитуваннях перед вересневими виборами.

Як і Сполучені Штати, які ввели санкції проти деяких суб'єктів, що беруть участь у проектах, керованих "Газпромом", "Зелені" заявляють, що він закріплює неправильну реакцію на анексію Росією Криму та озброєння сепаратистів на сході України.

"Проект газопроводу "Північний потік-2" - не тільки політичний проект через його кліматичні та енергетичні наслідки, він також завдає шкоди на геополітичному рівні - особливо враховуючи ситуацію в Україні - і тому його слід припинити", - йдеться в програмі, яка додає, що Росія все більше стає "авторитарною державою".

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Олена Коваленко