Не виключено, що будівництво російської ГТС в обхід України буде завершено через чотири місяці.

Росія відновить будівництво газопроводу "Північний потік-2" цього тижня всупереч санкціям США, які загальмували завершення проекту на більш ніж рік. Підконтрольна Кремлю група "Газпром" збирається вже в п'ятницю почати прокладати відрізок труби в акваторії Данії.

Про це пише Financial Times, нагадуючи, що російська компанія збирається це зробити всупереч всім заходам Вашингтона, націленим покінчити з політично токсичним проектом, який фінансують 5 найбільших енергетичних компаній Європи.

Читайте такожУ Німеччині засновано фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2"США за підтримки Польщі й інших східних країн ЄС стверджують, що новий газопровід - це політичний проект, націлений на поглиблення залежності Європи від Москви. Крім того, Кремль так хоче почати постачати газ в європейські країни в обхід України. У свою чергу, Росія і Німеччина наполягають, що це суто комерційна ініціатива, яка повинна задовольнити майбутній вищий попит на газ в Європі.

"Санкції США затримають запуск проекту, але не зупинять його завершення. Зрештою, Москва з допомогою Берліна знайдуть способи обійти санкції", - сказав директор з питань Європи в Eurasia Group Наз Масрафф.

Читайте такожBloomberg: "Північний потік-2" в обхід України можуть добудувати до кінця 2021 рокуЕнергетична агенція Данії повідомила, що отримала всі необхідні документи для схвалення робіт з прокладання трубопроводу вже 15 січня. "Газпром" використає для цього корабель "Фортуна" і два інших судна, які разом здатні прокладати один кілометр трубопроводу на день. Таким чином, завершення будівництва "Північного потоку-2" може відбутися вже через чотири місяці залежно від погодних умов.

Нові санкції США, схвалені нещодавно, загрожують компаніям, які страхують і сертифікують операції з прокладання труби. Це ще більше ускладнює завдання для "Газпрому". Норвезька компанія DNV GL вже оголосила, що не буде сертифікувати "Північний потік-2", якщо його добудуть.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань