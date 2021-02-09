Для завершення російського проекту немає жодних законних і технічних можливостей.

"Північний потік-2" практично неможливо добудувати, для цього немає ані технічних, ані юридичних можливостей.

Читайте такожDer Spiegel: "Північний потік-2" - найбільша ганьба Німеччини в зовнішній політиціПро це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на партнера консалтингової компанії RusEnergy Михайла Крутіхіна.

"Коли добудують сказати важко, але можливостей законних і технічних для завершення проекту – я не бачу. Юридично це буде під санкціями й мало яка компанія на це зважиться. А технічно трубоукладальна баржа "Фортуна" не обладнана для роботи на великих глибинах. Якщо її почнуть переобладнати, то будь-яка компанія, яка цим займається, автоматично потрапляє під санкції".

Експерт зазначив, що поки що санкції не запрацювали, тому що баржа "Фортуна" працює в Данських водах на порівняно невеликій глибині до 30 метрів (100 футів). А санкції включаються з глибин понад 30 метрів, але на ділянці є і великі глибини тому механізм санкцій доведеться застосувати.

"Частина трубопроводу так само повинна пройти в німецьких водах, де є і свої труднощі", - підкреслює Крутіхін.

Він нагадав, що всі роботи були зупинені на вимогу неурядової екологічної організації, яка звернула увагу влади на те, що проект порушує екологічне законодавство країни.

Що цьому передувало

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", й готують ширші санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля "Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: УНІАН