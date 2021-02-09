"Північний потік-2" практично неможливо добудувати, для цього немає ані технічних, ані юридичних можливостей.
Читайте такожDer Spiegel: "Північний потік-2" - найбільша ганьба Німеччини в зовнішній політиціПро це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на партнера консалтингової компанії RusEnergy Михайла Крутіхіна.
"Коли добудують сказати важко, але можливостей законних і технічних для завершення проекту – я не бачу. Юридично це буде під санкціями й мало яка компанія на це зважиться. А технічно трубоукладальна баржа "Фортуна" не обладнана для роботи на великих глибинах. Якщо її почнуть переобладнати, то будь-яка компанія, яка цим займається, автоматично потрапляє під санкції".
Експерт зазначив, що поки що санкції не запрацювали, тому що баржа "Фортуна" працює в Данських водах на порівняно невеликій глибині до 30 метрів (100 футів). А санкції включаються з глибин понад 30 метрів, але на ділянці є і великі глибини тому механізм санкцій доведеться застосувати.
"Частина трубопроводу так само повинна пройти в німецьких водах, де є і свої труднощі", - підкреслює Крутіхін.
Він нагадав, що всі роботи були зупинені на вимогу неурядової екологічної організації, яка звернула увагу влади на те, що проект порушує екологічне законодавство країни.
Що цьому передувало
- Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".
- Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.
- 4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".
- 4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.
- 6 грудня 2020 виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".
- 9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.
- 29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".
- Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", й готують ширші санкції щодо російського проекту.
- Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.
- 18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля "Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
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