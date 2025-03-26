Глава МЗС РФ вважає цікавим, якщо США "змусять Європу не відмовлятися від російського газу".

Російська Федерація веде переговори зі США про відновлення "Північних потоків". У Москві вважають, що Вашингтон може змусити Європу повернутися до російського газу.

"Зараз, звичайно, є розбіжності. Але інтерес відновити нормальну енергозабезпеченість Європи, хіба це інтерес тільки США і Росії? Йдеться про "Північні потоки". Напевно буде цікаво, якщо американці використають свій вплив на Європу і змусять її не відмовлятися від російського газу. Але це вже якийсь сюрреалізм", - заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Водночас він стурбований тим фактом, що Європа платить за енергоносії в рази більше за американський бізнес.

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"Люди на кшталт Роберта Габека, Урсули фон дер Ляєн, Бориса Пісторіуса кажуть, що ні за що не дозволять відновити "Північні потоки". Це або хворі люди, або самогубці", - вважає дипломат.

Північний потік - останні новини

На початку березня західні ЗМІ написали, що адміністрація Трампа працює над планом перезапуску "Північного потоку-2", щоб використати його як "козир" за столом мирних переговорів щодо України.

3 березня представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що відновлення російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає спільним інтересам країн ЄС, тому що не сприяє диверсифікації енергетичних ресурсів у блоці.

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