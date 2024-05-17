Щоб утриматися у лімітах, інколи потрібно відключати споживачів надовше.

В умовах дефіциту електроенергії інколи світло вимикають більше ніж на чотири години, які передбачені графіками. Так, у графіках є три зони: темно-сіра (електроенергії точно немає), коли діють графіки: світло-сіра (постачання є тоді, коли обсягів вистачає) та біла (світло гарантовано є). Щоб утриматися у лімітах, інколи потрібно відключати споживачів і у світло-сірих зонах. Про це розповів у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

"Звісно, це може видаватися несправедливим: світла немає сім годин, потім півтори-дві години є (закладаю час на перемикання), а потім знову немає. У мене особисто вчора світла не було 7 годин поспіль. Проте прошу поставитися із розумінням до ситуації. Колеги обов'язково знайдуть збалансований вихід із ситуації", – зазначив голова компанії.

Він нагадав, що у п’ятницю, 17 травня, з 19.00 будуть знову задіяні стабілізаційні графіки. Обмеження від НЕК дуже суттєві – десь третина від звичних обсягів споживання.

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"А ще сьогодні у нас "антирекорд" – ми використовуємо максимальну можливість імпорту, 1,7 ГВт-год. Це означає, що наших з вами зусиль по економі наразі мало", – додав Коваленко.

Варто зазначити, що YASNO обслуговує побутових споживачів у Києві та в Дніпропетровській області.

Вимкнення світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що потепління покращить ситуацію зі споживанням електрики в країні, але не відновить пошкоджені потужності українських електростанцій.

Станом на середину травня в Україні існує проблема з виробництвом електроенергії, і з пошкоджених 5500 МВт зможуть відновити трохи менше половини. Відновлення залежить від можливості знайти та привезти обладнання.

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