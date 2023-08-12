Москва заявила, що хоче розширити "газовий союз" з Казахстаном і Узбекистаном на інші країни

У суботу Туркменістан застеріг Росію від спроб розширити свій вплив на ланцюжок поставок природного газу з Центральної Азії в Китай після того, як Москва заявила, що до її "газового союзу" з Казахстаном і Узбекистаном можуть приєднатися інші країни.

Як повідомляє Reuters, Туркменістан, Узбекистан та Казахстан перекачують газ до Китаю трубопроводом, що перетинає три країни; левова частка газу надходить з Туркменістану, оскільки дві інші країни зіткнулися з сильним зростанням внутрішнього попиту на газ.

Росія, яка намагається відкрити нові азіатські ринки для свого газу після західних санкцій, заявила минулого року, що створює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном, який спростить доставку і експорт газу їм і третім сторонам.

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Досі єдиним практичним кроком, про який оголосив союз, був план реверсування іншого газопроводу, який з'єднує Туркменістан, Узбекистан і Казахстан з Росією, щоб російський "Газпром" міг постачати газ в Узбекистан, який почав відчувати брак енергії.

Міністерство закордонних справ Росії заявило на цьому тижні, що газовий союз може бути розширений, оскільки інші країни зацікавлені в приєднанні до нього, проте не тназвало жодної конкретної країни.

Міністерство закордонних справ Туркменістану відреагувало на цю заяву, заявивши, що з ним не проводилися консультації з приводу можливого додавання нових постачальників в Китайський трубопровід.

"Туркменська сторона вважає такий підхід незрозумілим і неприйнятним, а наша країна розцінює його як такий, що суперечить міжнародному праву і усталеній практиці в газовій сфері", — йдеться в повідомленні.

Росія намагається знайти спосіб отримати гроші за свої енергоресурси

Раніше повідомлялося, що Росія в липні заробила на експорті нафти рекордну суму, оскільки продає її за цінами вище встановленого європейськими санкціями цінового ліміту.

Також раніше повідомлялося, що Китай не згортає зв'язки з Росією, незважаючи на присутність під час переговорів по Україні в Джидді і наполягає на "неупередженості" Пекіна в конфлікті.

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