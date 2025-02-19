Експорт зріс минулого тижня, але розвантаження танкерів, які потрапили під санкції, залишається величезною проблемою.

Росія купує нові танкери і перекидає вантажі з судна на судно, щоб зберегти основні обсяги експорту нафти. Однак доставка вантажів клієнтам залишається проблемою, оскільки судна вимушено простоюють.

Видання Bloomberg пише, що щонайменше п'ять нових танкерів допомогли збільшити поставки з тихоокеанського порту Козьміно минулого тижня. Ще шість стоять на якорі біля терміналу в очікуванні завантаження.

З урахуванням того, що з російських портів на Балтиці також працюють нові судна, а шторм, що спричинив перебої з поставками, минув, середній чотиритижневий обсяг експорту сирої нафти продемонстрував найбільший стрибок з квітня. Поставки за чотири тижні, станом на 16 лютого, зросли до 3,03 млн барелів на день, що на 7% більше, ніж попереднього тижня.

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Попри стрибок, вантажовідправники все ще мають проблеми з розвантаженням нафти, унаслідок чого дедалі частіше використовуються перевалки з судна на судно, щоб звільнити спеціалізовані човникові танкери.

Проєкт "Сахалін-2" залучив два нових судна - "Гелаксі" і "Вояджер" - для перекидання своїх вантажів, оскільки його звичайний човниковий флот не в змозі розвантажитися в Китаї. Перше з цих суден також потрапило під санкції США.

На заході несанкціоновані танкери також стали нормою для поставок з балтійських портів Приморськ і Усть-Луга, а судна, внесені США до чорного списку, тепер практично обмежуються перевезенням нафти з Мурманська. Усі судна, які прямували до Індії, тепер змінили своє призначення - або в Північний Китай, або на можливі плавучі сховища в районі гирла Перської затоки. Жоден із санкціонованих США танкерів, що перевозять російську арктичну нафту, поки що не намагався вивантажити свій вантаж в Індії або Китаї.

Експорт російської нафти - останні новини

22 січня стало відомо, що танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів Росії, перекидаються на схід для транспортування нафти до Китаю. Унаслідок цього плата за перевезення російської нафти ESPO до Китаю ще більше зросла.

Пізніше стало відомо, що торгівля російською нафтою з відвантаженням в Азії в березні зупинилася, бо вартість фрахту танкерів, які не потрапили під санкції США, різко підскочила, бо порти Китаю та Індії уникають суден із "чорного списку".

При цьому деякі нафтопереробники Індії намагаються зберегти імпорт дешевої нафти з Росії. Водночас приватні термінали в Китаї приймають нафту з танкерів, що перебувають під санкціями США.

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