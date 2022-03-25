Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на майданчиках АЕС та прилеглих до них територіях не змінювався і знаходиться в межах норми.

Станом на 10:00 25 березня всі чотири діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"Станом на 10:00 25 березня 2022 року всі чотири діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Їх сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався і знаходиться в межах діючих норм.

"Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 21-у добу контролюються військовими формуваннями рашистів. Однак всі 6 енергоблоків ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, у змін є можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, але вони змусили персонал всі технічні рішення погоджувати з їх командиром. Всіх працівників станції по прибуттю ретельно перевіряють озброєні загарбники. Поки персонал не має можливості спокійно працювати та повноцінно відпочивати (а це неможливо в умовах окупації), ядерна і радіаційна безпека – під загрозою", - додали в "Енергоатомі".

Повідомляється, що в Енергодарі значно збільшилася кількість військових, у тому числі "поліцейських" і омонівців, завдання яких – придушувати мирні зібрання. Майже з усіх адмінбудівель окупанти познімали прапори України. Крім того, вони посилюють інформаційно-психологічний тиск на людей, проводять масовану агітаційну роботу, намагаючись схилити населення Енергодара на свій бік. Городяни ж у відповідь продовжують посилати загарбників слідом за російським військовим кораблем.

Через фактичну блокаду міста як і раніше спостерігаються проблеми з пальним, постачанням харчів та ліків першої необхідності. Вже шосту добу окупанти утримують викраденого першого заступника міського голови Івана Самойдюка, який координував доставку гуманітарних вантажів в місто і не погодився на співпрацю з ворогом, додали в "Енергоатомі".

На самих АЕС через підвищені ризики введено цілодобовий жорсткий контроль - і за обладнанням, і за показниками, і за персоналом. Посилено дисциплінарні заходи, для посилення безпеки прийняті певні кадрові рішення, ще більше звітності та координації з керівництвом та колегами з інших станцій.

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