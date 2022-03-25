Станом на 10:00 25 березня всі чотири діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію.
Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".
"Станом на 10:00 25 березня 2022 року всі чотири діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Їх сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни", - йдеться в повідомленні.
У компанії відзначили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався і знаходиться в межах діючих норм.
"Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 21-у добу контролюються військовими формуваннями рашистів. Однак всі 6 енергоблоків ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, у змін є можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, але вони змусили персонал всі технічні рішення погоджувати з їх командиром. Всіх працівників станції по прибуттю ретельно перевіряють озброєні загарбники. Поки персонал не має можливості спокійно працювати та повноцінно відпочивати (а це неможливо в умовах окупації), ядерна і радіаційна безпека – під загрозою", - додали в "Енергоатомі".
Повідомляється, що в Енергодарі значно збільшилася кількість військових, у тому числі "поліцейських" і омонівців, завдання яких – придушувати мирні зібрання. Майже з усіх адмінбудівель окупанти познімали прапори України. Крім того, вони посилюють інформаційно-психологічний тиск на людей, проводять масовану агітаційну роботу, намагаючись схилити населення Енергодара на свій бік. Городяни ж у відповідь продовжують посилати загарбників слідом за російським військовим кораблем.
Через фактичну блокаду міста як і раніше спостерігаються проблеми з пальним, постачанням харчів та ліків першої необхідності. Вже шосту добу окупанти утримують викраденого першого заступника міського голови Івана Самойдюка, який координував доставку гуманітарних вантажів в місто і не погодився на співпрацю з ворогом, додали в "Енергоатомі".
На самих АЕС через підвищені ризики введено цілодобовий жорсткий контроль - і за обладнанням, і за показниками, і за персоналом. Посилено дисциплінарні заходи, для посилення безпеки прийняті певні кадрові рішення, ще більше звітності та координації з керівництвом та колегами з інших станцій.
Ситуація на ЧАЕС:
- 24 лютого в результаті російського збройного нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російсько-фашистські війська.
- 9 березня в результаті ворожих дій окупантів була повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС.
- Того ж дня Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі та втратила зовнішнє електропостачання. Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин. 11 березня Чорнобильську АЕС вдалося забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива.
- 13 березня на Чорнобильській АЕС було відновлено електропостачання. Системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову змогли працювати в штатному режимі, не від резервного живлення. Але наступного дня лінія електропостачання була ще раз пошкоджена російськими окупантами. Але незабаром і ці пошкодження вдалося виправити та відновити електропостачання.
- 20 березня 2022 року на ЧАЕС була проведена часткова ротація персоналу.
- 24 березня на ЧАЕС прибула група пропагандистів РФ для створення фейкових матеріалів про діяльність станції в умовах окупації.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.