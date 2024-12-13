Будапешт давно шукав шляхи вирішення питання з оплатою, адже країна сильно залежить від російських постачань.

Угорці та болгари вирішили, як буде працювати схема оплати постачань російського газу через болгарську територію.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Деталей нової схеми розрахунків він не розкрив:

"‎Цю проблему вирішено, знайдено законне фінансове рішення, яке задовольняє як болгарських партнерів, так і нашу сторону, і при цьому не підпадає під санкції".

Нагадаємо, у листопаді США запровадили санкції проти "Газпромбанку", який є одним з найбільших банків РФ. Причиною цього кроку стало те, що росіяни використовували банк для закупівель військової техніки, а також виплат своїм військовим та їх рідним.

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Пізніше Угорщина заявила, що нові санкції ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких європейських країн, адже саме через "Газпромбанк" вони платять за поставки російського палива.

Російсько-угорські відносини

На відміну від деяких інших країн ЄС, Угорщина навіть зараз, після майже трьох років повномасштабної російсько-української війни, має доволі тісні відносини з Росією.

20 вересня в Будапешті провели російський бізнес-форум, який показав "бурхливий розвиток зв'язків" з РФ. Тоді ж Петер Сіярто заявив, що "вся Європа веде бізнес з Росією", однак інші країни це нібито приховують (на відміну від Угорщини).

При цьому в уряді угорського прем'єра Віктора Орбана акцентують увагу на тому, що дотримуються санкцій проти РФ, а зв’язки з Москвою стосуються лише тих питань, які не потрапляють під дію санкцій.

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