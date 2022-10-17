Країни, які допомогли Москві зберегти експорт сирої нафти після її вторгнення в Україну, "повертають" російську нафту на ринок. Одну з головних ролей в цьому процесі грає Туреччина.
Про це пише Bloomberg.
Помітне збільшення обсягу нафти на танкерах, яким ще належить позначити кінцевий пункт призначення, ускладнює завдання контролю за експортом з Росії, але більшість цих суден виявляються в Індії та Китаї. За останні тижні фіксується стійке зростання сукупного потоку російської нафти до Туреччини, Китаю та Індії.
Поставки в ці країни досягли піку в 2,2 мільйона барелів на день в червні. Місяць тому ця цифра знизилася приблизно на 350 тисяч барелів на день. Проте, поставки в Туреччину зросли до найвищого рівня за рік. Крім того, танкери з вантажем в більш ніж 40 тисяч барелів не вказали свій пункт призначення.
При цьому казахстанську нафту змішують з російською для створення єдиного експортного сорту. Після вторгнення Росії в Україну Казахстан провів ребрендинг своїх вантажів, щоб відрізняти їх від вантажів, що відправляються російськими компаніями. Транзитна нафта спеціально звільнена від санкцій ЄС щодо російських морських перевезень, які повинні вступити в силу в грудні.
Морський експорт сирої нафти з Росії в європейські країни виріс вперше з початку вересня, збільшившись до 714 тисяч барелів на день місяць, що компенсувало попередні втрати. Всі поставки прямували в сховища в Роттердамі.
Експорт до країн Середземномор'я також раніше підскочив. При цьому зросли поставки в Болгарію та Румунію й перевищили 200 тисяч барелів. А ось відвантаження азіатським покупцям в Росії скоротилися. Поставки в Азію, в середньому становили 1,83 мільйона барелів місяць тому.
Всі танкери, що перевозять сиру нафту в невизначені пункти призначення в Азії, направляються в бік Порт-Саїда або Суецького каналу, а остаточні точки розвантаження навряд чи будуть відомі до тих пір, поки вони не пройдуть в Червоне море. Більшість цих суден прибувають до Індії або Китаю, а деякі судна направляються в інші пункти призначення, як Фуджейра в ОАЕ або Коломбо в Шрі-Ланці.
Надходження до військової скарбниці Кремля від експорту сирої нафти збільшилися на 9 мільйонів доларів до 134 мільйонів. Середній дохід за останній місяць збільшився на 2 мільйони доларів до 145 мільйонів доларів.
Ембарго на російську нафту - що відомо
31 травня президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.
За словами президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни ЄС до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.
При цьому ЄС планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.
3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти. Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.
Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.