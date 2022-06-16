Основні проблеми в паливній логістиці наразі наростають в Європі.

Ринок пального потроху оживає, постачання зростає - кожного дня в країну заходять понад 230 машин із пальним. Але зростає і споживання.

Про це написав директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн в колонці для НВ.

За його спостереженнями, по автомобільному газу імпорт вже перевищив очікування, по дизпальному ринок потроху виходить на прогнозні показники, по бензину все ще не дотягує 20−25%.

"У червні кількість постачальників дизпального зросла у півтора раза та сягнула майже 100, вдвічі менше (але на третину більше, ніж в травні) — імпортерів автогазу (45), по бензинах — 27 (21)", - повідомив Куюн.

За його словами, зараз на паливному ринку працює понад півтори сотні компаній. По бензину та ДТ кількість імпортерів зросла удвічі порівняно із довоєнною.

"Я не буду говорити, що проблеми скінчилися, до цього ще дуже далеко. Постачання зростає, але й споживання не стоїть на місці. Повертаються люди, активізується бізнес. А у серпні-вересні на нас чекає сезонний пік споживання. Але ринок робить свою справу. В Європі українці вигребли всі вільні бензовози, розміщені замовлення на виробництвах. Кожного дня в країну заходить понад 230 машин із пальним. Важко, але зростає постачання залізницею, тут зберігається найбільш потужний потенціал для збільшення імпорту. Є й деякі інші цікаві зсуви", - сказав експерт.

За його твердженням основні проблеми в паливній логістиці наразі наростають в Європі. Тамтешні оператори ринку, - постачальники, судновласники, перевізники, відчуваючи попит з боку України, завищують ціну. На ринку з’являються аферисти. Є проблеми з банківським обслуговуванням угод.

"Тому особливого профіциту чекати поки не слід. Кожну машину наші трейдери буквально вигризають. Наразі головна мета — забезпечити поточний зростаючий попит та створити резерв під серпень-вересень. Та й взагалі, він має бути у воюючої країни", - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо мали бути не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

Згодом Держпродспоживслужба почала перевірки АЗС через завищені ціни на паливо.

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