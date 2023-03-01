Вже наступного тижня в Х'юстон прибуде керівництво "Нафтогазу" для ведення відповідних переговорів.

На тлі повномасштабного російського вторгнення США готові запустити одразу два проекти з постачання газу в Україну.

Як заявив генеральний директор американської компанії Sustainable Solutions Еміль Пенья, компанія анонсувала проекти й вже уклала угоду про оренду плавучого терміналу з прийому скрапленого газу, який планується розмістити біля узбережжя Естонії, повідомляє "Європейська правда".

"У нас є два танкери для перевезення скрапленого газу, які будуть обслуговувати цей термінал. Ми готові запустити цей проект вже до жовтня", - заявив Пенья, зазначивши при цьому, що частину газу вже готова викупити Естонія, ще частина - Латвія. Однак більшу частину США готові запропонувати Україні.

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За словами Пеньї, вже наступного тижня в Х'юстон прибуде керівництво "Нафтогазу" для ведення відповідних переговорів.

Другий проект може бути запущений набагато раніше - протягом найближчих місяців. Він пропонує постачання зрідженого газу спеціальними вантажними автомобілями, оснащеними пристроями для регазифікації зрідженого природного газу.

Компанія планує отримати всі необхідні дозволи в ЄС та Україні.

"Звичайно, це не вирішить всіх проблем України з газом. Однак це дозволить диверсифікувати постачання газу, підвищивши енергетичну безпеку України", - резюмує Пенья.

Ситуація з газом

На початку грудня 2022 року на тлі масових антиросійських санкцій,"Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

23 грудня 2022 року Кремль заявив про те, що Росія готова зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.

4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму, але вже наприкінці лютого агресор збільшив прокачування газу через Україну до річного максимуму.

27 лютого 2023 року Євросоюз поставив хрест на російському газі, заявивши агресору про те, що імпорту не буде.

Станом на 1 березня 2023 року нафтогазові доходи Росії впали на 40%.

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