Деякі українці платитимуть за газ менше: постачальники оприлюднили тарифи на травень

Українські постачальники оприлюднили ціни на газ для побутових споживачів на травень.

Як повідомляє видання "ГазПравда", на ринку газу для населення нині працюють вісім компаній, і чотири з них пропонують лише річні тарифи. Їх дію продовжили без змін щонайменше до 30 квітня 2027 року. Річні тарифи коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб.

Ще чотири постачальники газу пропонують як річні, так і місячні змінні ціни. Місячні тарифи на травень знизилися і коливаються від 8,46 до 29,20 гривні за куб.

Відео дня

"Нагадаємо, що базовими для населення є саме річні тарифи. На місячні, фактично ринкові ціни, споживачі можуть перейти хіба що за власним бажанням. Самовільно переводити клієнтів із річних на місячні тарифи компанії не мають права", - наголосили у виданні.

Переважна більшість побутових споживачів – близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств, залишаються клієнтами компанії "Нафтогаз України", тому платять за тарифом 7,96 грн за куб.

Тарифи на комунальні послуги – інші новини

Україна готує план поступової відмови від мораторію на підвищення комунальних тарифів. проте реальні зміни почнуться лише після завершення воєнного стану, а для вразливих категорій громадян обіцяють посилити програму субсидій.

29 квітня Кабінет міністрів продовжив дію тарифу на електроенергію для населення на рівні 4,32 гривні за кВт⋅год до 31 жовтня 2026 року.

