Ситуація з енергопостачанням у столиці, як і в багатьох регіонах країни, - складна.

У Києві введено погодинні та аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, зазначивши при цьому, що об'єкти критичної інфраструктури столиці забезпечені генераторами та пальним.

"Ситуація з енергопостачанням у столиці, як і в багатьох регіонах країни, - складна. Мережа електропостачання Києва об'єднана з національною системою енергопостачання. І вчора ворог влучив у багато об'єктів в Україні. Саме з цим були пов'язані масові відключення світла. Зараз систему стабілізували. Але ситуація з дефіцитом енергії залишається складною. Тому, за розпорядженням "Укренерго", застосовують погодинні, а також аварійні відключення електроенергії. Роблять це енергетики, щоб зберегти керованість енергосистеми", - заявив Кличко.

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Що стосується теплопостачання, за словами мера, попри всі складнощі, зараз тепло в будинках киян є.

"Об'єкти критичної інфраструктури столиці забезпечені генераторами та пальним на випадок відключень", - додав він.

Удар по Україні 15 Листопада:

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Через масовану атаку РФ у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні та підтвердив, що більшість ворожих ракет були випущені саме по енергетичній інфраструктурі України.

15 листопада 2022 року мобільні оператори звернулися до українців на тлі перебоїв зі зв'язком та інтернетом. Українські мобільні оператори "Київстар" і Vodafone Україна попередили про проблеми зі зв'язком через відключення електрики.

16 листопада українців попередили про екстрені відключення світла.

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