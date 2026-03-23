'Якщо все піде за планом': Трамп заговорив про відкриття Ормузької протоки

На його думку, США та Іран могли б спільно контролювати стратегічно важливу для постачання нафти протоку.

Президент США Дональд Трамп допускає відкриття стратегічно важливої Ормузької протоки найближчим часом. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Bloomberg.

Трамп зазначив, що протока може бути відкрита, тобто нею буде повноцінно відновлене судноплавство вже найближчим часом, "якщо все піде за планом".

Він висловив думку, що США та Іран могли б спільно контролювати протоку.

Американський лідер також підтвердив, що США відкладуть удари по енергетичній інфраструктурі Ірану після того, що він назвав "продуктивними переговорами" з цією країною.

Очільник держави розкрив, що його спеціальні посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер ввечері 22 березня провели переговори з "високопоставленою особою" з іранської сторони, стверджуючи, що обидві сторони зацікавлені в "укладенні угоди" і знову поговорять у понеділок телефоном.

За словами політика, Іран на перемовинах представляє "високопоставлена особа", хоча це й не Верховний лідер Моджтаба Хаменеї.

"Побачимо, як це піде, і якщо все складеться добре, ми врешті-решт вирішимо це питання. Інакше ми просто продовжимо бомбити щосили", - зауважив Трамп.

Видання посилається на повідомлення агентства Fars, яке зазначає, що "прямого чи непрямого спілкування" з главою США не відбувалося, тоді як іранські урядовці поки що не коментували цю ситуацію.

Відновлення постачання нафти Ормузькою протокою призведе до падіння цін на нафту, що має, зі свого боку, потягнути вниз і ціни на АЗС, констатує ЗМІ.

Блокування Ормузької протоки

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки. Іранський високопосадовець Корпусу вартових ісламської революції повідомив, що країна буде обстрілювати будь-які судна, що спробують пройти цим маршрутом.

18 березня генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що країни НАТО обговорюють спільне розблокування Ормузької протоки.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп, за даними ЗМІ, ще 20 березня розглядав плани щодо окупації або блокади іранського острова Харк, аби змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку.

