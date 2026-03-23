Іран висунув жорсткі умови для завершення війни на Близькому Сході, - WSJ

Зокрема, Тегеран жадає отримати компенсацію завданих війною збитків.

Посередники з Близького Сходу намагаються налагодити переговори між США та Іраном для завершення війни. Однак між сторонами все ще є значні розбіжності, а Тегеран висунув жорсткі умови для припинення конфлікту.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Неназвані арабські чиновники кажуть, що основна увага приділяється відкриттю Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для експорту енергоносіїв з країн. Іран закрив цей шлях, а судна, які намагаються пройти протоку, зазнають атак.

Джерела журналістів зауважили, що посередники запропонували передати контроль над цим стратегічним водним шляхом нейтральному регіональному комітету, щоб забезпечити прохід усіх суден. Водночас Єгипет пропонував запровадити припинення бойових дій на 5 днів, аби зміцнити довіру до перемирʼя.

Іран висунув умови для завершення війни

Вирішальний голос у питанні завершення конфлікту має Іранський Корпус вартових ісламської революції, який відповідає за захист режиму. КВІР зажадав нового порядку щодо Ормузької протоки. Співрозмовники видання кажуть, що Тегеран хоче стягувати збори з суден, що проходять через цей шлях – за аналогією з Єгиптом і Суецьким каналом.

Крім того, Революційна гвардія хоче гарантій того, що війну не буде розпочато знову. Так само там вимагають припинення ударів Ізраїлю по ліванському угрупованню "Хезбола", якепідтримує Іран. Серед інших вимог – закриття американських баз у Перській затоці та компенсація за збитки, завдані Ірану за час війни.

"Багато іранських вимог, озвучених у рамках непублічних посередницьких зусиль – позиції, які лише посилилися з другого тижня війни – відповідають тим, які Тегеран висував публічно. Переживши понад 16 000 повітряних ударів США та Ізраїлю, зберігши повний контроль над ситуацією та здатність наносити удари по важливих об’єктах у всьому Перській затоці, режим чітко дав зрозуміти, що не збирається просто припиняти війну шляхом укладення перемир’я, яке дозволить атакувати його пізніше", – йдеться в матеріалі.

Майбутнє Ормузької протоки

Офіційні особи країн Перської затоки виступили проти ідеї запровадження зборів за експорт продукції Ормузькою протокою. Більше того, Саудівська Аравія заявила, що не дозволить Ірану мати перевагу в операціях у цій водній артерії.

США теж мають свої вимоги. Зокрема, Вашингтон наполягає на призупиненні ракетної програми Ірану, припиненні збагачення урану та підтримки регіональних угруповань, а також на безумовному відкритті Ормузької протоки.

Американський президент Дональд Трамп, відповідаючи на запитання по те, хто контролюватиме Ормузьку протоку після війни, сказав: "Можливо, я". Але, за його словами, певну роль відігравати буде і "нове іранське керівництво", йдеться в матеріалі.

Іранські та арабські чиновники висловили скептицизм щодо шансів на успіх дипломатичних зусиль Трампа. Вважається, що це – спроба стримати різке падіння цін на нафту, які полетіли вниз після заяви лідера США про прогрес у переговорах.

Видання зазначає, що Єгипет, Туреччина та Пакистан провели окремі переговори зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Джерела журналістів також повідомили, що Єгипет провів переговори з представниками Корпусу вартових ісламської революції. Участь в переговорах з обома сторонами беруть, зокрема, Катар та Оман.

Війна на Близькому Сході – інші новини

Видання Ynet пише, що Сполучені Штати Америки вже визначилися з датою завершення війни проти Ірану. Повідомляється, що цим днем обрали 9 квітня. Це дозволить Трампу "прибути до Ізраїлю в День незалежності, щоб отримати премію Ізраїлю", сказав неназваний співрозмовник.

Тим часом NYT із посиланням на власні джерела повідомило, що у Вашингтоні розглядають залучення наземних військ до війни з Іраном. Йдеться про тисячі військових з лав 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США.

