Україна повністю відмовилася від закупівлі ядерного палива у країни-окупанта - Російської Федерації.
Про це повідомив Енергоатом.
"Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива", - йдеться у повідомленні.
10 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація готує ще одну "жахливу операцію під чужим прапором". За словами глави МЗС, маніакальність РФ щодо поширення фейків про біологічну та хімічну зброю "викликає глибоку тривогу".
Увечері 10 березня російські військові здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки "Джерело нейтронів", розташованої на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" у Харкові.