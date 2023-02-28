Україна продовжує курс інтеграції в європейські енергетичні ринки.

Україна має намір запропонувати свою кандидатуру до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергетики ООН (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.

Як повідомила прес-служба Міністерства енергетики в Facebook, міністр енергетики Герман Галущенко взяв участь у неформальній зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС, яка відбулася у Стокгольмі.

"Міністр енергетики повідомив, що Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки і закликав учасників засідання приєднатися до обговорення цього питання і підтримати українську заявку", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Також глава відомства зазначив, що Україна продовжує курс інтеграції в європейські енергетичні ринки, що передбачено, зокрема, проектом нової енергетичної стратегії України до 2050 року. Відповідний документ визначає пріоритетним розвиток атомної генерації та відновлюваних джерел енергії, які допоможуть децентралізувати українську енергосистему.

МАГАТЕ

Міжнародна організація створена відповідно до рішення ООН від 4 грудня 1954 року, входить в систему ООН. Здійснює повноваження розвитку співробітництва у сфері мирного використання атомної енергії.

Мета роботи Агентства в країні - констатувати, що роботи в мирній ядерній галузі не переключаються на військові цілі. Держава, підписуючи таку угоду, гарантує, що не проводить досліджень військової спрямованості. При цьому МАГАТЕ - орган суто технічний.

Рада керуючих є одним із двох керівних органів МАГАТЕ разом із щорічною Генеральною конференцією держав-членів МАГАТЕ.

Рада розглядає фінансові відомості, програму і бюджет МАГАТЕ і надає по ним рекомендації Генеральної конференції. Також Рада розглядає заяви про прийом в члени агентства, затверджує Угоди про гарантії і публікує норми безпеки МАГАТЕ. Рада призначає гендиректора МАГАТЕ, який затверджується Генеральною конференцією.

У 2022-2023 роках до складу Ради керуючих входять 35 держав, у тому числі Росія.

Війна в Україні та МАГАТЕ

1 січня 2023 року МАГАТЕ заявило про те, що відправить спостерігачів на всі українські АЕС.

16 січня 2023 року МАГАТЕ заявило про те, що розширює свою місію в Україні для недопущення ядерних катастроф.

19 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Президент наголосив на неприпустимості продовження обстрілів об'єктів української атомної енергетики Росією та привітав розміщення інспекторів МАГАТЕ на АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини:

Росія не зможе під'єднати ЗАЕС до Криму - "Енергоатом"

Резервна лінія ЗАЕС відключена через пошкодження внаслідок обстрілів - МАГАТЕ

Лише одна європейська країна відмовилася від співпраці з "Росатомом" - Міненерго