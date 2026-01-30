Українці можуть подати заявки на виплату до 300 тисяч на генератори: інструкція від 'Дії'

Програма наразі діятиме для Києва та області, а на наступному етапі додадуться інші регіони України.

У державному застосунку "Дія" запустили нову послугу. Українці можуть отримати допомогу на купівлю обладнання для автономного опалення, водопостачання або роботи ліфтів у багатоквартирних будинках. Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що допомога надається на потреби всього будинку, а не окремих квартир. Програма наразі діятиме для Києва та області, а на наступному етапі додадуться інші регіони України.

У пресслужбі пояснили, що подати заявку можуть ОСББ, управителі та обслуговуючі кооперативи – незалежно від форми власності. Допомога надається на весь будинок, а не на окремі квартири.

Сума допомоги залежатиме від поверховості будинку та кількості підʼїздів:

100 тис. грн – будинки до 6 поверхів;

200 тис. грн – будинки 7–16 поверхів;

300 тис. грн – будинки від 17 поверхів, або які мають власну котельню, або які мають 4–16 поверхів і 3+ під’їзди.

Для того, щоб подати заявку в "Дії" потрібно:

авторизуватись у "Дії" з кваліфікованим електронним підписом (КЕП) юрособи або ФОП;

перевірити дані заявника;

обрати тип: ОСББ, управитель або кооператив;

вказати номер рахунку зі спеціальним режимом і назву банку;

вказати адресу та поверховість будинку;

додати підтверджувальні документи;

обрати обладнання та суму допомоги;

підписати заявку.

Користувачі можуть самостійно обрати постачальника та тип пристрою: бензинові, дизельні або газові генератори; інвертори; блоки керування високовольтними батареями; акумулятори; сонячні панелі.

Посилення енергостійкості - останні новини

30 січня Кабмін виключив літій-іонні акумулятори, які використовуються у системах накопичення електроенергії, з переліку товарів, для яких потрібна ліцензія на імпорт та експорт.

20 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на тлі російського зимового терору Україні енергетичну допомогу надали понад 15 країн.

