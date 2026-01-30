Завозити акумулятори в Україну стане легше: уряд прийняв важливе рішення

Це покращить можливості бізнесу, лікарень і домогосподарств забезпечувати себе електроенергією під час відключень.

Кабінет Міністрів виключив літій-іонні акумулятори, які використовуються у системах накопичення електроенергії, з переліку товарів, для яких потрібна ліцензія на імпорт та експорт. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що скасування обовʼязкової ліцензії на імпорт та експорт літій-іонних акумуляторів дозволить швидше завозити в Україну обладнання для зберігання електроенергії та забезпечувати безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури і бізнесу.

За даними Асоціації сонячної енергетики України, обов’язкове ліцензування таких акумуляторів раніше ускладнювало їх постачання та зменшувало можливості бізнесу, лікарень і домогосподарств забезпечувати себе електроенергією під час відключень.

Крім того, у відомстві відмітили, що у 2026 році один із пріоритетів держави - розвиток розподіленої генерації та систем накопичення енергії. Це потрібно для того, щоб зменшити наслідки атак на енергосистему та підвищити її стійкість.

