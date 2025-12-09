Середня ціна електроенергії 9 грудня впала до найнижчого рівня для робочого дня з середини листопада.

Вартість електроенергії у Франції тимчасово впала до нуля, оскільки аномально тепла погода знизила попит на електрику для опалення, а сильний вітер збільшив обсяги виробництва струму вітровими електростанціями. Разом з генерацією атомних електростанцій, які працюють на 85% потужності, це утворило профіцит у мережі.

Видання Bloomberg, посилаючись на дані європейської біржі електроенергії Epex Spot, зазначає, що 8 грудня споживачі у Франції могли отримувати електроенергію безкоштовно протягом певних годин на ринку "на добу наперед" (тобто, споживач, який купує електроенергію, отримує її наступного дня).

"Середня ціна світла у вівторок впала до найнижчого рівня для буднього дня з середини листопада", - додають журналісти.

До того ж піковий попит на електроенергію 9 грудня у Франції впав до 62 з 69 гігават тижнем раніше.

Журналісти констатують, що зростання виробництва відновлюваної енергії в Європі все частіше призводить до профіциту електроенергії у мережі, що, у свою чергу, зумовлює зниження цін на світло, особливо в періоди низького попиту.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергії і комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії у 2026 році на 7,2%, а також тариф на послуги диспетчеризації – на 11,2%. Втім, за оцінкою "Укренерго", це додасть до вартості струму для бізнесу не більше 2%.

Наприкінці липня 2025 року регулятор в 1,6 раза підвищила максимальний тариф на електричну енергію для бізнесу (так звані прайс-кепи) у період доби з 17:00 до 23:00. Новий тариф набув чинності з 1 липня. При цьому вартість електроенергії для населення залишається незмінною з 1 червня 2024 року - 4,32 грн/квт-год.

