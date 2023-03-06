У найближчий тиждень не очікується різкого зростання споживання через погодні умови.

Дефіциту генерації електроенергії немає, споживання зростає характерно початку робочого тижня.

Як повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" в Telegram, в найближчий тиждень не очікується різкого зростання споживання через погодні умови, яке могло б вплинути на стабільність електропостачання.

"Станом на 6 березня дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 23 день поспіль і поки не прогнозується. Споживання поступово зростає, що характерно для початку робочого тижня", - йдеться в повідомленні.

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В "Укренерго" підкреслюють, що працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Триває незначний імпорт електроенергії. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню операційної безпеки енергосистеми.

"Обмежень в мережах "Укренерго", що викликають необхідність обмеження споживачів, поки немає. Але за умови зміни ситуації в енергосистемі і при різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - додали в енергокомпанії.

Війна та енергосистема України

З початку повномасштабного вторгнення в результаті ракетних і дронових атак Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

Російські окупанти з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об'єкти критичної інфраструктури України. 255 ворожих ракет та дронів влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. З них 214 - в об'єкти високовольтної мережі НЕК "Укренерго".

27 лютого 2022 року міністр енергетики США Дженніфер Гренголм заявила про те, що США вражені швидкістю, з якою українці ремонтують пошкоджені енергомережі.

Попри всі зусилля агресора, вже 1 березня 2023 року Україна заявила про те, що готова відновити експорт електроенергії до Європи.

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