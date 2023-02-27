США підтримують прагнення України побудувати нову модель енергетичної системи.

Сполучені Штати Америки вражені швидкістю, з якою українці ремонтують пошкоджені внаслідок ударів РФ енергомережі і освоюють нове надане обладнання.

Про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренголм в інтерв'ю "Голосу Америки", зазначивши при цьому, що вже на початку березня США направлять в Україну третій транш допомоги енергетичному сектору у вигляді обладнання.

"Нас вражає, як швидко українці застосовують те, що ми надсилаємо, щоб відновити роботу енергосистеми якомога швидше. Стійкість та швидке виконання завдань тими, хто працює над відновленням електромереж, захоплюють дух", - додала міністр енергетики США.

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Також Гренголм підкреслила, що Америка підтримує прагнення України побудувати нову модель енергетичної системи, основою якої буде чиста енергія і децентралізація.

"Я знаю, що президент Володимир Зеленський висловив бажання створити іншу мережу електропостачання – розподільну. Вона працює на чистій енергії і не настільки централізована, щоб бути метою. Це дуже надихає, і це те, над чим ми хочемо працювати з Україною", - підкреслила вона.

За словами Гренголм, головна науково-дослідна лабораторія в США з питань відновлюваної енергетики та енергоефективності, яка розробляє дорожні карти для країн, які висловили зацікавленість у переході на 100% чисту енергію, готова до роботи з українською стороною.

Вона підкреслила, що співпраця над відновленням українського енергосектору та побудовою нової енергосистеми допоможе досягти ключової мети – енергонезалежності України як невід'ємної складової національної безпеки.

Ситуація в енергосистемі України

Перша ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників внаслідок ракетних та дронових атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

18 лютого росіяни атакували Україну ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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