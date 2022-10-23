За розпорядженням НЕК "Укренерго", в столиці стабілізаційні відключення світла будуть відбуватися з 11:13.

У Києві 23 жовтня відбуватимуться стабілізаційні відключення світла для уникнення аварій.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської влади з посиланням на ДТЕК "Київські електромережі".

Так, за розпорядженням НЕК "Укренерго", в столиці стабілізаційні відключення світла будуть відбуватися з 11:13.

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На сайті ДТЕК "Київські електромережі" є спрощений графік адрес стабілізаційних відключень електроенергії.

Зазначається, що підприємство розділило всіх споживачів електроенергії Києва на 3 групи і створило графік, що допоможе простіше знаходити свою адресу за допомогою пошуку. Кожна група буде відключатися у визначений проміжок часу, поки буде діяти розпорядження НЕК "Укренерго" на проведення стабілізаційних відключень.

Щоб зрозуміти, у який час протягом доби у вас можливе відключення електроенергії, треба вказати свою адресу та отримати графік можливих відключень протягом дня та тижня.

"Компанія ДТЕК "Київські електромережі" докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час", - попередили у енергокомпанії.

Для того, аби підтримати енергосистему, всіх мешканців Києва закликають помірно споживати електроенергію.

Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

"Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень та кількість відключених споживачів. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло", – зазначають у ДТЕК "Київські електромережі".

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій.

Вранці 22 жовтня російські загарбники масово вдарили ракетами по території України.

В "Укренерго" заявили, що внаслідок ракетної атаки на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Унаслідок атаки російських окупантів на українську інфраструктуру від електропостачання відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.

Українців закликали щодня з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

Президент України Володимир Зеленський 22 жовтня ввечері закликав українців ще уважніше ставитися до необхідності свідомо споживати електрику.

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