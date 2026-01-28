Київ переходить на тимчасові графіки відключень: у ДТЕК пояснили, коли буде світло

Для кожного будинку столиці буде свій графік.

З опівночі 29 січня Київ переходить на тимчасові графіки відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо", – йдеться у повідомленні компанії.

Відомо, що для кожного будинку буде свій графік. Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

Зазначається, що через різні ступені пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури відключення по районах будуть нерівномірними. Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких звикли мешканці столиці (1.1, 1.2, 2.1, тощо).

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень", – попередили в ДТЕК.

Якщо ж ситуація в енергетиці стабілізується, столиця повернеться до звичних графіків з чергами.

У компанії наголосили, що у перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись у процесі.

"Наперед перепрошуємо за можливі неточності. Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня", – сказано в повідомленні.

Графіки відключень – останні новини

В Україну невдовзі повернуться сильні морози, тому слід бути готовими до нових ударів росіян по енергетиці. Громадянам, зокрема мешканцям Києва, не варто чекати на повернення стабільних графіків найближчим часом, вважає заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Завтра, 29 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє НЕК "Укренерго".

