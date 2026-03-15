В Ірані підтвердили, що Росія та Китай надають Тегерану військову підтримку

Голова МЗС Ірану заявив, що співпраця Тегерана з Росією та Китаєм триває.

Росія та Китай надають Ірану допомогу різними способами, зокрема в рамках "військового співробітництва". Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, пише Politico.

"У минулому ми тісно співпрацювали, і ця співпраця триває досі, зокрема й у військовій сфері. У Ірану склалися добрі відносини з цими країнами: у політичній, економічній і навіть військовій сферах", - сказав він.

У виданні зазначили, що Іран і Росія зміцнили зв'язки за останнє десятиліття. Наприклад, Тегеран постачає Москві дрони "Шахед", які росіяни використовують для ударів по Україні. Більше того, зараз росіяни самостійно виробляють безпілотники на базі БПЛА Shahed.

Крім того, у 2021 році Іран підписав з Китаєм угоду про 25-річне економічне співробітництво. У центрі цієї угоди – продаж багатих іранських запасів нафти для постачання до Китаю.

Також Аракчі в розмові з журналістами торкнувся теми Ормузької протоки. Він заявив, що протока закрита для танкерів і суден, що належать "ворогам Ірану". Проте глава МЗС Ірану запевнив, що Ормузька протока "не закрита повністю, а недоступна лише для американських та ізраїльських суден і танкерів".

Трамп припустив, що Путін допомагає Ірану у війні

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що Росія, ймовірно, підтримує Іран – так само, як США допомагають Україні.

Ця заява пролунала на тлі повідомлень американських спецслужб про те, що Росія могла передавати Ірану інформацію, яка допомагає Тегерану відстежувати американські військові об'єкти в регіоні – включаючи кораблі та авіацію.

