45-річний чоловік віз через Німеччину мільйон євро готівкою

Цей випадок є найбільшою грошовою знахідкою в Нижній Баварії за останні роки.

Прикордонні райони Баварії дедалі частіше стають ареною для гучних фінансових знахідок, де правоохоронці регулярно вилучають незадекларовані капітали. Під час чергового рейду поліцейські виявили в автомобілі суму, що обчислюється у мільйон євро, поставивши водія у глухий кут, пише видання Spiegel.

За кермом автомобіля перебував 45-річний громадянин Угорщини. Він прямував з Німеччини у бік Австрії. За даними слідства, затриманий не зміг надати жодної правдоподібної інформації про джерело походження мільйонів або мету їхнього транспортування.

Пачки банкнот були ретельно заховані в транспортному засобі, який зупинили для перевірки на автомагістралі A3 поблизу Пассау, повідомляє ЗМІ.

Відео дня

За інформацією правоохоронних органів, кримінальний слідчий відділ уже розпочав розслідування за підозрою у відмиванні грошей. Наразі водія заарештовано на підставі ордера, виданого прокуратурою, а його кошти та автомобіль вилучено як речові докази.

Видання додає, що йдеться про суму в "низькому семизначному діапазоні", що робить цей випадок найбільшою грошовою знахідкою в Нижній Баварії за останні роки.

Кримінальні інциденти

Раніше УНІАН писав, що у кенійському аеропорту затримали громадянина Китаю, який намагався незаконно вивезти до Франції понад дві тисячі живих мурах. Комах виявили під час сканування багажу, де вони були ретельно розфасовані по численних пластикових контейнерах. Тепер контрабандисту загрожує суворе покарання, адже вивезення представників місцевої фауни без спеціальних дозволів суворо заборонено законом.

Додамо, що у Таїланді поліцейські провели креативну спецоперацію, переодягнувшись у традиційний костюм лева, щоб затримати серійного грабіжника. Злочинець тричі обкрадав будинок місцевого начальника поліції та щоразу майстерно тікав від звичайних патрулів. Правоохоронці використали атмосферу свята Місячного Нового року, щоб непомітно наблизитися до підозрюваного під виглядом вуличних артистів.

Вас також можуть зацікавити новини: