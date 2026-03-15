Через блокування Іраном Ормузької протоки Трампу довелось тимчасово зняти санкції з Кремля, щоб стабілізувати світовий ринок нафти.

Адміністрація США послабила санкції проти російської нафти попри те, що РФ допомагає Ірану атакувати військові бази США і це є помилкою президента Дональда Трампа. Проте послаблення санкцій не триватиме довго, впевнений конгресмен-республіканець Майкл Маккол, давши свій коментар каналу CNN.

Політик нагадав, що Росія допомагає ворогам Америки. Вона передає Тегерану дані про переміщення літаків та кораблів США.

"Росія надала Ірану військову розвідку для ударів по наших військових цілях, для знищення американців. Я не думаю, що їх слід винагороджувати скасуванням санкцій", - заявив Маккол.

Численні джерела CNN вказують на системний обмін даними між Москвою та Тегераном: Кремль вказує цілі, а Іран готує удари.

Маккол визнає намагання президента знизити витрати виборців на АЗС, але ціна компромісу здається йому занадто високою.

Законодавець прокоментував мотиви адміністрації:

"Президент робить певні речі, щоб знизити ціну на газ. Мені не подобається бачити, як Путіна винагороджують, але я знаю, що це короткострокове скасування санкцій".

Канал акцентує, що поки що нафтовий ринок реагує мляво, а офіційні джерела у Вашингтоні продовжують моніторити ситуацію, намагаючись знайти баланс між внутрішньою економікою та національною безпекою. Подальші кроки Білого дому залежатимуть від стабілізації в Ормузькій протоці, зазначається у матеріалі.

Що відомо про санкції проти РФ

Уряд Великої Британії заявив про свою непохитну позицію щодо санкцій проти російської нафти, попри підвищення цін на енергоресурси у світі. Міністр енергетики Майкл Шенкс підтвердив, що Британія не збирається послаблювати тиск на Росію, на відміну від Сполучених Штатів, які пом'якшили санкції.

Тим часом Сполучені Штати скасували санкції з німецької "Роснефти". Це рішення стало дипломатичною перемогою Німеччини після тривалих переговорів з Вашингтоном.

А ось Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії ще на пів року. Охоплення санкцій поширюється на близько 2600 фізичних та юридичних осіб, включаючи заморожування активів, заборону на в'їзд до країн ЄС та обмеження на надання коштів та економічних ресурсів підсанкційним суб'єктам.

