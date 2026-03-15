БпЛА влучив поблизу блокпоста на Чернігівщині: є загиблий та поранені серед військових

Безпілотник російських окупантів влучив поблизу блокпоста в Чернігівській області, унаслідок чого є загиблий та поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.

"БпЛА влучив поблизу блокпоста в с. Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району. Унаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський", - заявив він.

На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БпЛА, працюють відповідні служби.

Відео дня

Росіяни б'ють по областях України

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 15 березня, поблизу села Червона Хвиля Куп’янського району російські військові завдали цілеспрямованого удару FPV-дроном по автомобілю екстреної медичної допомоги, що рухався дорогою.

Унаслідок атаки загинули 27-річний лікар та медичний технік. Ще один 53-річний працівник бригади отримав поранення, його було госпіталізовано.

14 березня росіяни завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя, внаслідок чого загинуло двоє людей, понад 20 поранені.

