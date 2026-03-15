Графіки відключень на 16 березня: коли українці будуть без світла у понеділок

Обмеження застосовуватимуть з 17:00 до 22:00.

У понеділок, 16 березня, в усіх регіонах України будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це інформує "Укренерго". Зазначається, що графіки застосовуватимуть з 17:00 до 22:00. Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – порадили в "Укренерго".

Відео дня

Енергетики закликають споживати електрику ощадливо, коли вона зʼявлятиметься за графіком.

Графік відключення світла – Львівщина

За даними Львівобленерго, 16 березня світло вимикатимуть двом підчергам споживачів. Решта абонентів будуть з електроенергією протягом всієї доби.

Графік відключення світла – Сумщина

У Сумській області у понеділок світло вимикатимуть трьом підчергам споживачів, інформує "Сумиобленерго". Тривалість відключень становитиме від 1 до 2 годин. Наголошується, що ситуація може змінюватися.

Графік відключення світла – Дніпропетровська область

16 березня на Дніпропетровщині світло вимикатимуть трьом підчергам споживачів. Обсяг відключень становитиме від 1 до 2 годин, інформує ДТЕК.

Графік відключення світла – Запорізька область

На Запоріжжі в понеділок світло вимикатимуть двом підчергам абонентів. Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання) розподілили так:

1.1: 16:30 – 19:30,

5.2: 19:00 – 22:30.

Решта абонентів буде з електроенергією протягом доби. Водночас з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла – Івано-Франківська область

На Прикарпатті 16 березня електроенергію вимикатимуть трьом підчергам споживачів. Світла не буде від 1,5 до 2 годин, інформує Прикарпаттяобленерго.

Графік відключення світла – Волинська область

На Волині 16 березня також будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Світло вимикатимуть двом підчергам, випливає з графіку Волиньобленерго.

Матеріал оновлюється...

Ситуація в енергосистемі України

13 березня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергосистемі України стабілізувалася. За його словами, дефіцит електроенергії на піку споживання становить близько 1 ГВт. Проте через атаку РФ наступної ночі відключень знову побільшало.

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по енергетиці. Зокрема, під обстрілами нафтова інфраструктура України. Голова правління компанії Сергій Корецький пояснив, що Кремль прагне зупинити постачання неросійської нафти через Україну в Європу.

