Україна отримає нові системи SAMP/T, які можуть збивати балістику РФ, - Зеленський

Він назвав єдину на сьогодні альтернативу в Європі. Україна отримає цього року нові системи SAMP/T, які можуть збивати балістику РФ, - Зеленський

У питанні впливу війни на Близькому Сході на ракети протиповітряної оборони для України "ризик дуже високий". Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, говорячи про вплив війни на Близькому Сході на забезпечення України ракетами для ППО.

Також Зеленський розповів про підготовку нового рішення для збиття російської балістики.

"Ризик дуже високий, на мій погляд. Ми не знаємо, скільки всього є у США, бо це закрита інформація. Ми можемо лише приблизно розуміти обсяги. Але точну кількість і якими обсягами США готові ділитися з Близьким Сходом - знає тільки Америка", - зазначив він.

Глава держави додав, що виходячи з досвіду останнього часу, "ми отримували кількість від Сполучених Штатів, виходячи з можливостей виробництва, і купували це через PURL, а не базуючись на тому, що є на складах Сполучених Штатів".

"Тобто Сполучені Штати до цього ставилися обережно, тому я не можу сказати, як буде з Близьким Сходом. На що готові Сполучені Штати - це їхні двосторонні відносини. Але я дивлюсь на те, скільки виробляється. І я дивлюсь на те, що буде вироблятись, наприклад, в Німеччині. Але це буде точно не в цьому році", - сказав Зеленський.

Єдина альтернатива в Європі

Він також зауважив, що під час останньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном найважливішою та найголовнішою темою обговорення була саме альтернатива в контексті систем ППО.

"SAMP/T - це єдина на сьогодні в Європі альтернатива. Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою", - сказав президент.

На його думку, є кілька кроків, які можуть якимось чином зменшити ризики. Перша "історія" - він обговорюватиме з кількома країнами ту чи іншу кількість того, що є у них на складах.

"Друга історія - я дивлюсь саме на SAMP/T як на альтернативу. Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Еммануелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга", - підкреслив Зеленський.

Інших альтернатив він поки не бачить.

"Лише також ще країни, яким ми допомагаємо надійно, в якийсь момент теж можуть допомогти нам", - додав глава держави.

Трамп та Іран - що відомо

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зауважив, що Штати та Ізраїль продовжують масові авіаудари по критичних об'єктах Ірану. Незважаючи на повідомлення про скрутне становище Тегерана, Білий дім наразі не вбачає можливості для дипломатичного врегулювання конфлікту на поточних умовах.

Трамп чітко дав зрозуміти, що не поспішає підписувати мирні документи. За словами американського лідера, Тегеран уже "хоче укласти угоду" про припинення вогню, але Вашингтон має іншу позицію.

