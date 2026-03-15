Україна вдарила санкціями по розробнику 'Орєшніка', Ірану та російських паралімпійцях

Під обмеження потрапили виробники зброї, постачальники електроніки та колишні спортсмени, що змінили стадіони на пропагандистську трибуну.

Україна запровадила чергові санкції проти російських та іранських мереж, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу агресора. В перелік санкцій увійшли виробники зброї для армії РФ, постачальники електронних компонентів та колишні спортсмени, що долучились до пропаганди РФ, повідомляється на офіційному сайті Офісу президента України.

Підписаний указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО), що завдасть прямого удару по логістиці та забезпеченню ворога. До нового санкційного списку потрапили 130 фізичних осіб та 48 компаній - усі вони допомагають Росії вбивати українців.

Окрему увагу приділили розробникам супутникової навігації серії "Комета". Ці компоненти - серце російських дронів та крилатих ракет і без них ворожа зброя втрачає точність. Санкції також наздогнали підприємства, які створювали ракетний комплекс "Орєшнік".

Відео дня

Список включає іранські компанії та громадян, які допомагали Кремлю масштабувати виробництво "Шахедів" на російській території. Саме вони навчали російських військових керувати дронами-камікадзе для атак на українську енергетику.

Радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк прокоментував ситуацію:

"Російський та іранський ВПК уже давно взаємопов’язані. Цим санкційним пакетом ми показуємо ключових учасників, залучених до виробництва засобів ураження, які використовуються для атак Росії проти України та Ірану проти багатьох країн. Світ повинен робити значно більше, щоб розривати ці ланцюги постачання, зокрема критичних компонентів, і ефективно протидіяти цій співпраці. І ми будемо працювати над синхронізацією цих санкцій".

Крім зброярів, у списку опинилися 10 російських паралімпійців. Ці люди використовували міжнародні майданчики для виправдання окупації та поширення кремлівської пропаганди. Тепер їхня "спортивна кар'єра" остаточно обмежена санкційними рамками.

Україна очікує, що західні партнери дзеркально підтримають ці заходи, йдеться у повідомленні. Це допоможе швидше перекрити кисень російській воєнній машині.

Яка ситуація із санкціями проти РФ

Стало відомо, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження дії санкційних заходів проти осіб та організацій, які беруть участь у російській агресії проти України. Ці обмеження будуть діяти щонайменше до 15 вересня 2026 року і стосуються близько 2600 фізичних та юридичних осіб. До санкційних заходів входять заморожування активів, заборона на в'їзд до країн ЄС та обмеження на надання коштів чи економічних ресурсів підсанкційним суб'єктам.

Водночас Велика Британія оголосила про запровадження найбільшого пакета санкцій проти Росії з 2022 року. Нові санкції охоплюють майже 300 об'єктів, спрямованих на ключові джерела доходів Росії від енергетики, зокрема експорт нафти, та ключових постачальників військового обладнання, що використовується у війні. Зокрема, під обмеження потрапила одна з найбільших у світі нафтопровідних компаній - "Транснєфть", яка транспортує понад 80% російського експорту нафти.

На відміну від ЄС та Великої Британії, Сполучені Штати послабили санкції проти РФ. Міністр фінансів Скотт Бессент видав 30-денний дозвіл Індії на купівлю нафти РФ, яка вже знаходиться в морі, без застосування відповідних заходів з боку Вашингтона. За словами Бессента, це матиме лише незначний вплив на доходи Росії.

