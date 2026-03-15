Армія РФ намагається повністю захопити Гришине у Донецькій області, - військові

Водночас українські бійці активно завдають по противнику ударів дронами.

Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над селом Гришине, що на Донеччині, проте українські захисники не дають загарбникам досягнути такої мети. Про це повідомляє Угруповання військ "Схід".

"У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів. Ворог нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військові зазначили, що армія РФ намагається повністю захопити Покровськ та Мирноград, тоді як підрозділи Сил оборони України утримують визначені позиції на північних околицях цих населених пунктів.

"Окупанти також намагаються взяти під повний контроль населений пункт Гришине. Наші підрозділи утримують визначені рубежі, проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному та зривають спроби противника окупувати населений пункт", - запевнили в угрупованні.

Українські бійці активно завдають по противнику ударів дронами у північно-західній частині Покровська, яку ворог намагається використати як плацдарм для накопичення живої сили перед подальшим просуванням в бік Гришиного.

"В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 272 загарбники за минулу добу. Також знищено 2086 БпЛА різних типів, знищено та вражено 37 одиниць іншого озброєння і техніки. Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 37 пунктів управління російських БпЛА", - додали у повідомленні.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про напрямок фронту, на якому зараз найгарячіше. Він зазначив, що інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища порівняно з іншими напрямками.

"За підсумками роботи уточнено бойові завдання, виходячи з характеру дій противника. На місці вирішив питання додаткового забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами", - додав Сирський.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що весняна наступальна кампанія у росіян вже провалилася. За його словами, весняна кампанія РФ "втопилася у цій весні, вони не змогли наступати".

"Вони роблять наступальні дії, але вони всі однакові, - намагання інфільтрації і таке інше. Технікою пробитися нікуди вони не можуть - техніку палимо. Тому якоїсь операції масштабної у них немає, хоча на різних частинах фронту тактикою проникнення, постійними штурмами вони все одно намагаються діяти. Наші воїни їх знищують", - зауважив президент.

