Названо топ-30 держав з найбільшими витратами на армію: Україна у списку

Цікаво, що деякі карликові держави витрачають на армію більше, ніж багато великих держав.

Добре відомим є факт, що США є безумовним лідером у світі за обсягом оборонних витрат. В бюджеті на поточний рік для потреб Пентагону передбачено майже 1 трильйон доларів. Це в чотири рази більше, ніж оборонний бюджет Китаю, який є наступним за величиною. А от які країни йдуть після США і КНР далі у списку найбільших військових витрат? Тут відповідь вже не настільки очевидна.

Видання Business Insider склало список із 30 країн світу з найбільшими оборонним бюджетами. Список базується на даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень (Лондон) за 2024 рік.

США . Сукупні витрати - 967,96 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 2831 долар. Частка від ВВП - 3,32%. Китай . Сукупні витрати - 234,98 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 166 доларів. Частка від ВВП - 1,29%. Росія . Сукупні витрати - 120,32 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 854 долари. Частка від ВВП - 5,51%. Німеччина . Сукупні витрати - 85,98 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 1022 долара. Частка від ВВП - 1,83%. Велика Британія . Сукупні витрати - 81,06 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 1184 долари. Частка від ВВП - 2,26%. Індія . Сукупні витрати - 74,36 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 53 долари. Частка від ВВП - 1,91%. Саудівська Аравія . Сукупні витрати - 71,73 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 1963 долари. Частка від ВВП - 6,52%. Франція . Сукупні витрати - 64,03 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 937 доларів. Частка від ВВП - 2,02%. Японія . Сукупні витрати - 53,01 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 430 доларів. Частка від ВВП - 1,3%. Південна Корея . Сукупні витрати - 43,88 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 842 долара. Частка від ВВП - 2,35%. Австралія . Сукупні витрати - 36,40 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 1360 доларів. Частка від ВВП - 2,02%. Італія . Сукупні витрати - 35,23 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 578 доларів. Частка від ВВП - 1,48%. Ізраїль . Сукупні витрати - 33,75 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 3589 доларів. Частка від ВВП - 6,39%. Україна . Сукупні витрати - 28,41 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 797 доларів. Частка від ВВП - 15,43%. Польща . Сукупні витрати - 28 мільярдів доларів. Витрати на душу населення - 723 доларів. Частка від ВВП - 3,25%. Канада . Сукупні витрати - 27 мільярдів доларів. Витрати на душу населення - 696 доларів. Частка від ВВП - 1,22%. Бразилія . Сукупні витрати - 24,4 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 111 доларів. Частка від ВВП - 1,11%. Нідерланди . Сукупні витрати - 23,61 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 1328 доларів. Частка від ВВП - 1,94%. Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) . Сукупні витрати - 22,27 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 2220 доларів. Частка від ВВП - 4,09%. Алжир . Сукупні витрати - 21,4 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 455 доларів. Частка від ВВП - 8,23%. Іспанія . Сукупні витрати - 19,44 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 411 доларів. Частка від ВВП - 1,12%. Тайвань . Сукупні витрати - 18,86 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 799 доларів. Частка від ВВП - 2,43%. Сінгапур . Сукупні витрати - 15,17 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 2517 доларів. Частка від ВВП - 2,86%. Туреччина . Сукупні витрати - 14,27 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 170 доларів. Частка від ВВП - 1,06%. Ірак . Сукупні витрати - 12,68 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 301 долар. Частка від ВВП - 4,8%. Швеція . Сукупні витрати - 12,25 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 1157 доларів. Частка від ВВП - 2,01%. Індонезія . Сукупні витрати - 10,93 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 39 доларів. Частка від ВВП - 0,78%. Мексика . Сукупні витрати - 10,19 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 78 доларів. Частка від ВВП - 0,55%. Норвегія . Сукупні витрати - 9,79 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 1776 доларів. Частка від ВВП - 1,94%. Катар . Сукупні витрати - 9,66 мільярда доларів. Витрати на душу населення - 3785 доларів. Частка від ВВП - 4,36%.

Рейтинг найсильніших військових країн

Обсяг військових витрат далеко не завжди визначає реальний військовий потенціал держави. Як писав УНІАН, раніше портал Global Firepower опублікував рейтинг найсильніших військових держав світу, де було враховано не лише грошові витрати на оборону, але й багато інших параметрів.

У цьому рейтингу Україна опинилася на 20 місці. Експерти перерахували сильні та слабкі сторони нашої військової потуги.

