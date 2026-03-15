Італія втратила безпілотний літак після того, як відмовилася воювати з Іраном

При цьому італійці вирішили не називати прямо того, хто завдав удару.

Італія, яка оголосила про свою неучасть у військовій операції США проти Ірану, втратила безпілотний літак під час удару дрона по авіабазі в Кувейті. Про це у соцмережі Х повідомляє Генштаб Збройних сил Італії.

"Сьогодні вранці база Алі-аль-Салем у Кувейті, де розміщений американський та італійський персонал та техніка, стала мішенню атаки безпілотника, який вразив укриття, де знаходився дистанційно пілотований літак італійської оперативної групи ВПС, який був знищений", – заявив начальник Генштабу генерал Лучано Портолано.

Зазначається, що на момент атаки весь персонал перебував у безпеці та не постраждав.

В італійському Генштабі також зауважили, що більшу частину свого персоналу вони вивели з авіабази в Кувейті ще кілька днів тому. Ті, хто залишилися, потрібні для "виконання важливих місійних завдань".

"Уражений літак був важливим активом для здійснення оперативної діяльності та залишався розгорнутим на базі для забезпечення безперервності операцій", – додали в Генштабі.

Італійські військові не уточнюють, що це за "безпілотний літак", який був знищений під час атаки. Однак відомо, що на озброєнні італійських ВПС є певна кількість ударно-розвідувальних безпілотників MQ-9 Reaper американського виробництва. Вони використовуються італійським військовим контингентом в Іраку та Кувейті в межах міжнародних коаліційних операцій з протидії ІДІЛ.

Також показово, що у пресрелізі італійського Генштабу жодним словом не згадується, хто саме атакував їхню військову базу.

Як писав УНІАН, за повідомленнями ЗМІ, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває в Москві, де проходить лікування після тяжкого поранення внаслідок ударів США та Ізраїлю. Його нібито доставили до Росії російським військовим літаком у межах секретної операції, а лікування проходить у приватній лікарні при одній із резиденцій Володимира Путіна.

Також ми розповідали, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі визнав допомогу Росії та Китаю військовій сфері. Також іранська влада заявляє, що Ормузька протока закрита для американських та ізраїльських суден, але залишається відкритою для інших.

