Життя на Марсі: на знімках NASA виявили сліди бджіл і рептилій

Аналізуючи знімки марсохода Curiosity, один із вчених виявив цікаві структури на Червоній планеті.

Дослідження зображень з марсоходів NASA породило інтригуючі припущення про позаземне життя на Червоній планеті. Професор Університету Огайо Вільям Ромозер ідентифікував те, що він вважає істотами, схожими на комах і рептилій.

Протягом багатьох років вчені використовували марсоходи для пошуку ознак минулого або сучасного життя на планеті, зосереджуючись насамперед на хімічних ознаках або мікробних скам'янілостях. Однак ці результати представляють альтернативну теорію: Марс може бути притулком для істот, подібних до комах і рептилій. Його аналіз, заснований на зображеннях з Curiosity, припускає, що деякі особливості, видимі на фотографіях, мають вражаючу схожість із земними членистоногими та рептиліями, пише The Daily Galaxy.

Схожі на комах форми життя, зафіксовані марсоходами

Дослідження зосереджено на зображеннях з марсохода NASA Curiosity, на яких, за твердженням Ромозера, він ідентифікував кілька комахоподібних істот у польоті або в стані спокою. Ці організми, яких професор Вільям Ромозер називає "бджолами", мабуть, мають риси, схожі на земних комах, включаючи сегментовані тіла, крила та суглобові придатки. На одній з його знахідок зображено істоту, яка виконує акробатичний польовий маневр, різко пікіруючи перед вирівнюванням, подібно до комахи на Землі.

""Бджоли" відрізняються за розміром і типом. Було ідентифіковано кілька характерних анатомічних рис комах/членистоногих, не всі в одній і тій самій особині, а у вигляді мозаїки серед різних особин".

Анатомічні структури, що спостерігаються на цих зображеннях, такі як складні очі та спеціалізовані кінцівки, відповідають членистоногим – великій групі, до якої входять комахи. Ромозер також зазначив наступне:

"Спостережувана фауна, схожа на комах, мабуть, ховається/гніздиться в печерах, у норах під поверхнею та в спеціалізованих структурах".

Свідчення наявності рептилієподібних істот на Марсі

Ромозер також виявив серед фотографій марсохода те, що він вважає скам'янілостями рептилій. Одна з його ключових знахідок стосується зразка, що має схожість зі східною королівською змією, з виразною головою та двосторонніми точковими структурами. Скам'яніла істота, судячи з усього, має велику пащу, здатну широко розкриватися, що додатково підтверджує гіпотезу про те, що рептилієподібні організми колись існували або можуть існувати на Марсі досі.

Виявлені форми, схожі на рептилій, демонструють симетрію та анатомічні риси, паралельні земним рептиліям. Ці спостереження привели Ромозера до припущення, що Марс міг підтримувати або все ще може підтримувати форми життя, подібні до земних. На деяких зображеннях рептилієподібні істоти, схоже, полюють на комахоподібні організми.

Астробіологія стала набагато цікавішою

Наслідки досліджень Ромозера виходять за межі відкриття цих форм життя. Він припускає, що його знахідки можуть дати початок новим напрямкам науки.

"З огляду на докази присутності організмів, схожих на комах/членистоногих і рептилій за межами Землі, можливо, "астроентомологія" та "астрогерпетологія" стануть важливими темами в галузі астробіології", – заявив він.

Презентація Ромозером цих результатів у 2019 році на національних зборах Ентомологічного товариства Америки викликала як інтерес, так і скептицизм. Незалежно від остаточного вердикту, його дослідження неминуче спровокують нові дискусії про життя на Марсі та можливість відкриття не тільки мікробів, а й більш складних організмів.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені посперечалися про Бога та мультивсесвіт.

Вас також можуть зацікавити новини: