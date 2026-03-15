Сирський розповів про напрямок фронту, на якому зараз найгарячіше

На Запорізькому напрямку російська армія зосереджує значну кількість сил та засобів, розглядаючи його основним. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Провів черговий день на виїзді, працював у частинах, що ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку, в районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого, Варварівки", - розповів він.

За словами Сирського, інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища порівняно з іншими напрямками.

"За підсумками роботи уточнено бойові завдання, виходячи з характеру дій противника. На місці вирішив питання додаткового забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що завдання є незмінними, а саме утримання займаних рубежів та позицій, завдання максимальних втрат противнику, перехоплення ініціативи та збереження життя українських захисників.

Раніше Інститут вивчення війни писав, що ЗСУ посилили удари по російських цілях на двох напрямках. За словами аналітиків, ці удари були в основному спрямовані проти російських військ і техніки на сході та півдні України, де російські війська зосередили свої наступальні операції.

Водночас речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявив, що бої за Костянтинівку, що на Донеччині, вже починаються. Він зазначив, що стратегічна мета російських окупантів полягає в тому, щоб повністю охопити цю агломерацію, а далі - виходити на Слов’янсько-Краматорський рубіж.

"Що стосується Костянтинівки, цілком ймовірно, що буде активність. Вона сьогодні є і на Лиманському напрямку, в тому числі і на Запорізькому", - додав Братчук.

