Деякі уряди та компанії хочуть закуповувати українську зброю в обхід держави, - Зеленський

Представники тих чи інших урядів або компаній хочуть закуповувати українську зброю в обхід держави. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, говорячи про контроль продажу зброї.

"На жаль, представники тих чи інших урядів або компаній хочуть в обхід держави Україна закуповувати ті чи інші засоби. Ось що відбувається. Через ажіотаж. Я вважаю, що це точно не поліпшить відносини між нашою країною і країнами-партнерами, які так роблять", - підкреслив він.

Глава держави додав, що наші компанії заробляють чималі гроші. "Ми вдячні їм за продукцію, але вони заробляють великі гроші. Вони не бідують", - сказав Зеленський.

Так, підкреслив він, або Україна матиме високий рівень та збиватиме все у світі так, як збиває тут, або люди "просто куплять якісь дрони". "Цінність цих компаній впаде. А значить впаде і наш досвід, який сьогодні просто єдиний у світі", - наголосив президент.

Розв’язання проблеми

За його словами, цю проблему можуть вирішити лише системні рішення, які "можуть бути не дуже приємними". "Але потрібно про це домовлятися. Всі виграють, щонайменше якісні компанії точно. Є серйозні кампанії, які це розуміють. Вони виробляють найсильніші наші дрони та ракети", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що це можна вирішувати на рівні Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Ставка - це в будь-якому випадку врегулювання, але з обмеженнями. Поки що поставлено завдання і Умєрову, і Федорову, і Генштабу - щоб усіх трішечки систематизувати", - розповів глава держави.

Зеленський також наголосив, що "ніяка зброя не була продана Україні просто приватним сектором під час цієї війни", тоді як "наші хочуть".

Українська зброя для Японії

Як повідомлялося, раніше у Kyodo News з посиланням на джерела зазначили, що уряд Японії планує закупити ударні дрони українського виробництва, аби зміцнити свою оборону. Хоча закупити дрони можна і в Ізраїлю, Японія вважає, що саме угода з Україною буде менш суперечливою на тлі міжнародної критики дій ізраїльської армії в секторі Гази.

