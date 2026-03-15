Військовий розповів, завдяки чому ЗСУ змогли перехопити ініціативу на півдні

Тим часом ворог накопичує розрахунки безпілотників та підтягує артилерію.

На Олександрівському напрямку ситуація багато де стабілізувалася. Про це в ефірі каналу Київ24 сказав "Гулівер", оператор розвідувального крила 424-го батальйону Svarog Сил безпілотних систем.

"За весь напрямок сказати складно. Можу сказати за нашу смугу відповідальності: ситуація багато де стабілізувалася, навіть перейшла в нашу ініціативу. Але ворог накопичує розрахунки БпЛА та підтягує артилерію. Ситуація більш-менш стабілізувалася", - зауважив військовослужбовець.

На його думку, Збройним силам України вдалося перехопити ініціативу за рахунок злагодження штурмових підрозділів, відключення Starlink у ворога та інформаційної тиші.

Відео дня

"Гулівер" також зауважив, що у Сил оборони України суттєво покращилася ситуація з логістикою після відключення Starlink для російських окупантів.

Успіхи ЗСУ на Олександрівському напрямку

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що у Запорізькій області, на Олександрівському напрямку, підрозділи ЗСУ заблокували росіян та проводять контратакувальні дії.

За його словами, Сили оборони відновили контроль над територією в понад 400 квадратних кілометрів та продовжують активні дії.

