'Ми не воюємо з Іраном': Зеленський пояснив роботу команд України на Близькому Сході

Робота команд України на Близькому Сході - це про захист та експертизу з нашого боку щодо того, як боротися з "Шахедами". Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, говорячи про роботу команд України на Близькому Сході.

"Відправлені серйозні команди. Кожна команда - це десятки людей. Це не історія про те, що три-чотири людини кудись просто відправляються для того, щоб щось показати. У нас команди серйозні", - зазначив він.

За словами глави держави, три команди, які вилетіли, спроможні провести експертизу та показати, як це повинно працювати.

"Це не про присутність десь в операціях. Ми не воюємо з Іраном. Це про захист і чітку, повну експертизу з нашого боку щодо того, як боротися з "Шахедами", - пояснив Зеленський.

Наразі, додав він, це повністю про експертизу.

"Безумовно, вони повинні фізично показати, як це працює, і вони це покажуть. Це перший крок. Більш фундаментальні, довготривалі домовленості - це Drone deal з цими державами", - сказав президент.

Говорячи про те, що Україна отримає натомість, Зеленський зазначив, що "будемо думати, будемо з ними проговорювати".

"Чесно кажучи, для нас важливими сьогодні будуть і технології, і гроші. Тому ми подивимось. Якщо вийде ось такий формат Drone deal, то він буде", - зазначив він.

Росія передає Ірану "Шахеди"

Як повідомлялося, Зеленський підкреслив, що Росія постачає Ірану безпілотники "Шахед" для використання проти Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю.

Він також підтвердив інформацію про те, що Росія передавала Ірану розвідувальні дані про розміщення американських військ та об'єктів, щоб Тегеран міг атакувати їх.

