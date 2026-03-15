Новий лідер Ірану лікується в резиденції Путіна після ударів США та Ізраїлю, - ЗМІ

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зараз перебуває в Москві, де він проходить лікування в одній із резиденцій російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє AJ Jariba з посиланням на джерело, близьке до нового верховного лідера Ірану.

Навіщо Хаменеї доставили до Росії

За даними видання, Хаменеї знадобилася операція внаслідок ударів США та Ізраїлю. Його відправили до Москви російським військовим літаком у рамках суворо засекреченої операції.

Також джерело розповіло, що Хаменеї успішно переніс операцію і зараз проходить лікування в приватній лікарні при одному з президентських палаців Путіна. За його словами, після ударів США та Ізраїлю новому верховному лідеру Ірану знадобилася госпіталізація в добре обладнану лікарню та ретельне медичне спостереження, що неможливо забезпечити в Ірані в умовах бойових дій.

Крім того, джерело в розмові з журналістами заявило, що іранські служби безпеки були стурбовані витоком інформації про місцезнаходження Хаменеї. З цієї причини була затверджена рекомендація про його лікування в Росії.

Путін запропонував лікувати Хаменеї в Росії

За даними видання, Путін під час телефонної розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном сам запропонував відправити Хаменеї до Росії на лікування. Іранські чиновники уважно розглянули російську пропозицію, і вона була схвалена.

Джерело розповіло журналістам, що ввечері в четвер Хаменеї доставили до Москви, де медичну допомогу йому надавали російські та іранські лікарі.

Перше звернення Хаменеї до народу могло бути сфабрикованим

Іранське джерело, близьке до реформаторів, розповіло журналістам, що є сумніви в тому, що перше звернення Моджтаба Хаменеї до народу Ірану було написано самим верховним лідером країни. За його словами, ймовірно, насправді його написав генеральний секретар Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані.

Джерело додало, що відсутність Хаменеї на публіці та відсутність аудіозапису виступу лише підсилюють ці підозри.

Трамп сумнівається, що новий верховний лідер Ірану все ще живий

Раніше президент США Дональд Трамп висловив сумнів у тому, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ще живий. Американський лідер зазначив, що поки що ніхто не зміг його показати.

За словами Трампа, якщо Хаменеї живий, то йому слід зробити щось дуже розумне для своєї країни, а саме – здатися.

