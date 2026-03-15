Весняна наступальна кампанія у росіян вже провалилася, - Зеленський

Масштабної операції у них немає, але на різних ділянках фронту ворог усе одно намагається діяти тактикою проникнення та постійними штурмами.

Весняна наступальна кампанія російських окупантів вже провалилася. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, говорячи про плани Росії на весняно-літню кампанію.

"Якщо цитувати військове командування наше, весняна кампанія у росіян вже провалилась. Тому що вона планувалася на початок весни вже наповну", - зауважив він.

Глава держави додав, що весняна кампанія у росіян "втопилася у цій весні, вони не змогли наступати".

"Вони роблять наступальні дії, але вони всі однакові, - намагання інфільтрації і таке інше. Технікою пробитися нікуди вони не можуть - техніку палимо. Тому якоїсь операції масштабної у них немає, хоча на різних частинах фронту тактикою проникнення, постійними штурмами вони все одно намагаються діяти. Наші воїни їх знищують", - підкреслив Зеленський.

У росіян немає думок про зупинку війни

Він висловив думку, що "успішним був Куп'янськ у 2025 році".

"І була дуже успішна в цьому році історія з півднем нашої держави. Ми побачили, як вони почали пересувати війська з Донецького напрямку сюди, тому що боялися, що підуть далі цих 430 кілометрів. Вони точно хочуть. Ми бачили цілі. Мені показувала розвідка такі мапи, де закреслено червоним, що вони хочуть на 2026-2027 роки", - наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що це свідчить про те, що у росіян точно немає думок про зупинку війни.

"Чому ми так реагуємо на слова того чи іншого лідера, що Путін хоче завершити війну? Він не хоче. Інакше у нього карти повинні бути інші. Гроші мають іти на збільшення фінансування інфраструктури, а не на збільшення виробництва ракет", - сказав Зеленський.

Менше ракет і більше дронів

Президент зауважив, що побачив зараз нові документи, де йдеться про зменшення кількості ракет та збільшення кількості дронів.

"Вони йдуть на терор дронів. Вони зрозуміли, що воно працює краще. Ракету може збити ППО, а з дронами історія інша: 500 запустив - 470-480 збили, а решта долетіла. Вони збільшують кількість дронів: FPV, оптоволокно, далекобійні дрони, "Шахеди". Це те, що ми бачимо. Їхнє замовлення - 7 мільйонів FPV. У нас також 7 мільйонів в планах", - сказав глава держави.

Ситуація на напрямках

Зеленський також підкреслив, що ми бачимо, що окупанти намагатимуться щось робити на "Запорізькому напрямку, Покровському, Гуляйпільському та Південному".

"Все це буде залишатись. Вони після Куп'янська відійдуть - і будуть знову хотіти в Куп'янськ. Абсолютно зрозумілі речі. Те, що на Сумщині, Чернігівщині - це просто якісь демонстрації, там сил немає поки що. Вони звідти перекинули всіх на Донбас, а потім з Донбасу на Гуляйполе, на південь", - сказав він.

Президент також додав, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповідав, що "вони зараз формують 110 тисяч".

"У них кожен рік план - 400 тисяч. Наш план - щоб щонайменше 400 тисяч у них було знищено за рік. Якщо так буде, то їм доведеться приймати інші рішення", - підкреслив Зеленський.

Сили оборони України відтісняють ворога

Як повідомлялося, раніше Олександр Комаренко, начальник Головного оперативного управління Генерального штабу заявив, що Сили оборони України проводять наступальну операцію на півдні, і їм вже вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області.

Також 11 березня у DeepState розкрили, скільки територій звільнено на Дніпропетровщині та Запоріжжі. За словами аналітиків, Сили оборони зачистили певні території на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, йдеться про приблизно 80 квадратних кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: