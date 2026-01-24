'Ми повинні зігріти людей': українські енергетики ризикують життям, усуваючи наслідки ударів РФ

Навіть під час атаки щонайменше дві особи повинні залишатися за пультом управління, щоб контролювати систему.

За даними Міністерства енергетики України, за останні три місяці Росія завдала ударів по 11 гідроелектростанціях і 45 теплоелектростанціях, а також 151 раз по електричних підстанціях. На тлі цих атак українські енергетики ризикують життям, намагаючись забезпечити українців теплом і світлом, пише CNN.

Коли російські ракети і безпілотники наближаються до об'єкта енергетики, де він працює, Олександр Адамов не йде в укриття. Замість цього він одягає бронежилет і каску і входить в спеціальну металеву захисну капсулу. Вона дозволяє йому продовжувати спостереження за центральною панеллю управління об'єкта, а отвір внизу забезпечує шлях до відступу, якщо вона виявиться засипаною.

"Звичайно, страшно", – сказав Адамов CNN. "Але ми долаємо свої страхи і говоримо собі, що повинні залишатися тут, перш за все, через обладнання, щоб зігрівати людей. Інакше хто це зробить, якщо не ми?"

Його енергетичний об'єкт за останні місяці десятки разів піддавався атакам з боку росіян і неодноразово отримував пошкодження. Капсула, зроблена з товстої сталі і захищена з усіх боків мішками з піском, досить міцна, щоб захистити інженерів від уламків, але не від прямого попадання.

"Справжній страх приходить пізніше, коли бачиш наслідки цих атак. У момент – приплив адреналіну. Але пізніше, коли розумієш, що могло б статися, якби удар був на 5 або 10 метрів ближче...", – ділиться він.

Теплопостачання частини міста залежить від роботи об'єкта Адамова. Тому, коли атака змушує більшість співробітників сховатися в укритті, як мінімум дві людини повинні залишатися за пультом управління, щоб контролювати систему.

"Почуття обов'язку переважає почуття страху. Технологічно все влаштовано таким чином, що навіть якщо обладнання зупиниться через атаку, ми повинні забезпечити його коректне функціонування. Тому, коли ми бачимо будь-які аварійні ситуації, ми залишаємо захисну капсулу і, при необхідності, можемо втрутитися в систему вручну. Тому що, якщо ми цього не зробимо, наслідки для теплопостачання міста можуть бути ще більш серйозними".

Син Адамова теж працює в енергетичній галузі, тому сім'я в якійсь мірі звикла до життя в умовах постійного ризику.

"Я працюю тут 35 років, – сказав Адамов. – Я ніколи не міг собі уявити, що буду носити бронежилет і каску на роботі. Зараз робота в енергетичному секторі – це як на передовій, тільки без зброї в руках".

Українська енергетика – новини

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив, що поліпшення погоди не вплине на ситуацію зі світлом у Києві, адже головна проблема – не мороз, а серйозні пошкодження ліній електропередач.

Сьогодні РФ знову завдала масованого удару по українських енергооб'єктах. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через наслідки масованої атаки ворога в ніч на 24 січня і пошкодження критичної інфраструктури в Києві знову майже 6 000 будинків без опалення. Тобто майже половина столиці знову без тепла.

Також повністю без енергопостачання залишився Чернігів.

