Термінали Starlink росіян уже заблоковано, - Федоров

Міністр розповів, яка ситуація наразі зі Starlink, які використовують українські військові та цивільні.

Термінали Starlink росіян уже заблоковано. Про це в Telegram написав міністр оборони Михайло Федоров.

Він зазначив, що продовжується верифікація терміналів Starlink. "Перша черга терміналів, які потрапили в "білий список", уже працює. Наразі "білі списки" оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює - варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу", - наголосив Федоров.

При цьому він зазначив, що цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАП, а для юридичних осіб незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі Дія.

Федоров сказав, що українська команда разом із партнерами оперативно відпрацьовує всі кейси. При цьому подякував військовим та командирам, які оперативно верифікували свої термінали, бо безперервність і стабільність звʼязку для фронту критично важлива.

Ситуація навколо Starlink

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня компанія SpaceX почала комплекс заходів щодо відрізання росіян від цього супутникового зв'язку, оскільки вони все активніше почали використовувати термінали Starlink для ударних дронів.

Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов зазначав, що у окупантів катастрофа на фронтах у зв’язку з відключенням Starlink. Він додав, що все управління військами ворога лягло, а на багатьох ділянках зупинені штурмові дії.

Флеш зазначив, що стосовно українських військ з'ясували, що були проблеми у тих, хто неоперативно подав списки на приватні Starlink.

