Росія знову вгатила по енергетиці України: без світла залишились мешканці п’яти областей

Росія вчергове масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок атаки частина споживачів у Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях залишаються без світла, повідомляє Міністерство енергетики України.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", - запевнили в енергетичному відомстві.

Зазначається, що найскладніша ситуація зі світлом наразі на Чернігівщині. Як пояснили в енергетичному відомстві, внаслідок кількох поспіль ворожих атак пошкоджено енергетичне обладнання. Через це в регіоні застосовуються графіки погодинних відключень.

"Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили в Міненерго.

У міністерстві також закликали українців ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", - пояснили в енергетичному відомстві.

Удари РФ по енергетиці Україні - останні новини

Росія продовжує повітряні атаки на Україну. 25 березня чергові ворожі атаки залишили без світла 150 тисяч споживачів у Чернігові та Чернігівському районі, а також знеструмили місто-супутник Чорнобильської АЕС – Славутич.

В ніч проти 24 березня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України, що призвело до часткового знеструмлення споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

