Індія та Китай зійшлися в жорсткій боротьбі за російську нафту

Кораблі, що прямували до Китаю, розгорнулися, коли Нью-Делі запропонувало кращу ціну.

Танкер з російською нафтою, що рухався до Китаю, розвернувся в Південно-Китайському морі і тепер поспішає до Індії, яка активно збільшує імпорт з Москви.

Видання Bloomberg повідомляє, що принаймні сім танкерів, що перевозять російську нафту, змінили пункт призначення посеред рейсу з Китаю на Індію.

За даними систем відстеження суден, перший танкер Aqua Titan має прибути до Нью-Мангалора 21 березня з вантажем нафти сорту Urals, який він завантажив у балтійському порту наприкінці січня. Спочатку судно вказало китайський порт Річжао як пункт призначення, але в середині березня, через кілька днів після того, як США дали Індії зелене світло на тимчасове збільшення закупівель російської нафти, змінило курс у водах Південно-Східної Азії.

Індійські нафтопереробні заводи скупили 30 мільйонів барелів російського "чорного золота" за тиждень з моменту послаблення обмежень США. Країна намагається компенсувати втрати поставок із Близького Сходу через війну в Ірані.

З того часу ще більшій кількості країн було дозволено відновити закупівлі в Росії. Це відкриває шлях для подальшого перенаправлення поставок з Китаю, який останніми місяцями виступав для Москви імпортером останньої інстанції, бо Індія скоротила закупівлі. Повернення покупців, зокрема з Японії та Південної Кореї, ймовірно, спричинить зростання цін на російську нафту.

Президент США Дональд Трамп тимчасово скасував заборону на продаж російських нафти й нафтопродуктів до 11 квітня.

Навіть в ЄС бельгійський прем'єр-міністр Барт Де Вевер запропонував налагодити відносини з Москвою, аби знову отримувати дешеві російські енергоносії. Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас однозначно відкинула цю пропозицію.

