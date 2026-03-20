Перська затока під вогнем: аналітики попереджають про катастрофу для світової економіки

Удари по енергетичних об’єктах останніх днів мають значно більший масштаб і значення.

Ескалація ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Перської затоки вже підштовхнула ціни на газ і нафту. Затяжна війна може мати руйнівні наслідки для світової економіки.

Як пише SkyNews, лише за одну добу Іран атакував енергетичні об’єкти в Саудівській Аравії, Катарі, Кувейті та Ізраїлі. Це ставить під сумнів твердження про нібито розгром його армії чи "обезголовлення" керівництва після майже трьох тижнів бомбардувань.

"Лише один удар – по газовому заводу Ras Laffan у Катарі – кількома ракетами спричинив, за оцінками, збитки на 26 млрд доларів і, як повідомляється, потребуватиме років на відновлення. Через це на ринок надходитиме ще менше скрапленого природного газу, що розганяє ціни. Вартість газу для європейських споживачів уже зросла на 30%", - ідеться у матеріалі.

На цьому тлі аналітики й економісти один за одним озвучують апокаліптичні прогнози – і це лише після доби посилених атак на енергетику. Важко уявити, що буде, якщо так триватиме тижнями.

Енергетичні об’єкти й раніше ставали цілями у цій війні, однак удари останніх днів мають значно більший масштаб і значення. Зазначається, що ці атаки були відповіддю Ірану на удар Ізраїля по газовому родовищу South Pars. Через це президент США Дональд Трамп опублікував емоційний допис із закликом до Ієрусалиму не атакувати газові об’єкти та чітким попередженням Тегерану зробити те саме.

Іранський дипломат Есмаїл Багаеї заявив, що його країна не вважає можливим проявляти стриманість, перебуваючи під військовою агресією, і закликав адресувати вимоги до її припинення тим, хто її розпочав. Він також наголосив, що Іран не бачить підстав для "жестів доброї волі" щодо противників, оскільки, за його твердженням, вони цілеспрямовано атакують іранське керівництво та представників еліт.

Водночас повідомляється, що президент США серйозно розглядає можливість введення військ для контролю над Ормузькою протокою. Це може означати ще тижні або навіть місяці війни.

"Якщо Іран збереже ефективність свого ракетного арсеналу, це може обернутися катастрофою для енергетичної інфраструктури Перської затоки – і, відповідно, для світової економіки. Це все одно що влаштувати перестрілку на складі кришталю", - пише видання.

Зазначається, що ціни на нафту, газ, гелій, пластмаси та добрива вже різко зросли, проте це може бути лише початок і в разі реалізації найгіршого сценарію наслідки відчують усі.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що тривалі бойові дії на Близькому Сході ризикують вдарити по ринках та економіці. У випадку зростання цін на енергоносії на 10%, яке триватиме протягом року, світова інфляція підскочить на 40 базисних пунктів, а економічне зростання сповільниться.

Провідні європейські авіакомпанії попередили, що їм доведеться перекласти зростання витрат на паливо на своїх пасажирів у зв’язку з ескалацією конфлікту в Ірані та блокуванням нафтових танкерів у Перській затоці.

